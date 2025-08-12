Κορυφώνεται-η-μάχη-για-τον-έλεγχο-της-avramar

Η ιστορία της Avramar, του μεγαλύτερου παραγωγού μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, αποτελεί ένα χειροπιαστό παράδειγμα των δυσκολιών που συνοδεύουν την ενοποίηση κλάδων εντάσεως κεφαλαίου.

Η Avramar ιδρύθηκε το 2020 μέσα από τη συγχώνευση των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών του κλάδου υπό την επενδυτική αιγίδα των Amerra Capital Management (Νέα Υόρκη) και Mubadala Investment Company (Άμπου Ντάμπι).

Η αρχική υπόθεση βασιζόταν σε κλασική λογική συγκέντρωσης. Ενοποίηση μονάδων, επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ενιαίο brand και διαπραγματευτική δύναμη στις διεθνείς αγορές. Όμως, η θεωρία από την πράξη απέχει αρκετά, πόσο μάλλον αν στο ενδιάμεσο αυτής της διαδρομής παρεμβλήθηκε και μια πανδημία που έπληξε τον όμιλο αφού πάνω από το 50% του τζίρου του κατευθυνόταν στο κανάλι του HoReCa.

Η ουσία είναι ότι την άνοιξη του 2023 η εταιρεία με χρέος πάνω 350 εκατ. ευρώ δήλωσε αδυναμία εξυπηρέτησής του. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησε ένας μαραθώνιος, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, για την επόμενη ημέρα του ομίλου.

Στο ενδιάμεσο ο ένας εκ των δύο μετόχων, η Mubadala Investment Company αποχώρησε, οι τράπεζες συμφώνησαν σε παροχή προσωρινής ρευστότητας ύψους 20 εκατ. ευρώ, με βασική προϋπόθεση την αλλαγή διοίκησης και την επιτάχυνση της εξυγιαντικής διαδικασίας.

Το δάνειο-γέφυρα συνοδεύτηκε από την ανάθεση στη Deloitte Ελλάδος πολλαπλού ρόλου monitoring officer, συμβούλου λειτουργικής αναδιάρθρωσης και στη συνέχεια συμβούλου πώλησης.

Ο επενδυτής βρέθηκε το περασμένο φθινόπωρο στα «μάτια» της Aqua Bridge Group από το Ντουμπάι η οποία αναδείχθηκε από τη διαδικασία ως προτιμητέος επενδυτής. Όμως οκτώ μήνες μετά, deal δεν υπάρχει. Μάλιστα τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο βρέθηκε νέος διεκδικητής της Avramar, η Cooke Aquaculture. Η καναδική εταιρεία εμφανίζεται να προσφέρει περί τα 21 σέντς ανά ευρώ για την αγορά των δανείων της Avramar με την δεσμευτική πρόταση εξαγοράς να κατατίθεται, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

Η πρόταση της Aqua Bridge, του προτιμητέου επενδυτή, περιλαμβάνει σύμφωνα με τραπεζικές πηγές χρηματοδότηση με αποπληρωμή σε εννέα έτη (επταετής διάρκεια και δύο χρόνια περίοδο χάριτος).

Την ίδια στιγμή η μη ανανέωση της σύμβασης του Group CEO, εκπροσώπου του βασικού και μοναδικού μετόχου, της Amerra Capital, η οποία έληγε στις 31 Ιουλίου δεν αποκλείεται να κλιμακώσει την αντιπαράθεση τραπεζών και δ.σ. από την μια πλευρά με την πλευρά του βασικού μετόχου την Amerra Capital από την άλλη.

Πηγές με γνώση αναφέρουν στο Euro2day.gr πως ο μέτοχος ετοιμάζεται να αμφισβητήσει νομικά την πορεία της διαδικασίας των τελευταίων ημερών. Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, έχουν δρομολογηθεί πολλαπλές νομικές κινήσεις. Μεταξύ αυτών προσφυγή κατά της μη ανανέωσης της σύμβασης του CEO, η οποία χαρακτηρίζεται «παράνομη» και αντίθετη με τα συμφέροντα των μετόχων, αγωγές κατά του διοικητικού συμβουλίου για μη εκπροσώπηση των μετόχων και αμφισβήτηση της διαδικασίας εξυγίανσης όπως έχει προταθεί, με επίκληση παρατυπιών και έλλειψης «δέουσας διαδικασίας».