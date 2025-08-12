Μπλακάουτ-λόγω-των-πολύ-υψηλών-θερμοκρασιών-και-της-υπερκατανάλωσης-ηλεκτρικού-ρεύματος-στο-Ιράκ

«Ολική διακοπή ρεύματος» σημειώθηκε σήμερα στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράκ, η οποία προκλήθηκε από ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών και μια αύξηση της κατανάλωσης που οδήγησαν στη διακοπή δύο γραμμών μεταφοράς, ανακοίνωσε το υπουργείο Ηλεκτρισμού.

Παρότι τα νοικοκυριά μπορούν να τροφοδοτούνται με ρεύμα χάρη στις γεννήτριες, η βλάβη αυτή συμβαίνει την ώρα που το θερμόμετρο αγγίζει του 50°C στη Βαγδάτη και σε 11 κεντρικές και νότιες επαρχίες της χώρας.

Η αύξηση της ζήτησης αφορά κυρίως την επαρχία της Κερμπάλα, εξήγησε το υπουργείο, όπου εκατομμύρια προσκυνητές συρρέουν στην ιερή πόλη των σιιτών με την ευκαιρία της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής Αρμπάιν.

«Οι ομάδες μας έχουν κινητοποιηθεί επί του πεδίου για τη σταδιακή αποκατάσταση μέσα στις επόμενες ώρες» του δικτύου, διευκρίνισε το υπουργείο Ηλεκτρισμού σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της αυξημένης ζήτησης, δύο γραμμές μεταφοράς τέθηκαν εκτός λειτουργίας, «προκαλώντας ξαφνική και τυχαία απώλεια στο δίκτυο των άνω 6.000 μεγαβάτ», η οποία οδήγησε σε πλήρη διακοπή ρεύματος και στο κλείσιμο των σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Αυτό το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει περισσότερο από μια εβδομάδα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες.

«Το Ιράκ βιώνει σήμερα πιο έντονα και πιο συχνά κύματα καύσωνα» σε σχέση με τον 20ο αιώνα, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της μετεωρολογικής υπηρεσίας Άμερ αλ Τζαμπέρι, επικαλούμενος την κλιματική αλλαγή και τους ανθρώπινους παράγοντες.

Υπογράμμισε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και οι αναθυμιάσεις από ιδιωτικές γεννήτριες «συμβάλλουν στην άνοδο της θερμοκρασίας».

Ο Αλ Τζαμπέρι υποστηρίζει τη δημιουργίας μιας «πράσινης ζώνης» γύρω από τη Βαγδάτη «ώστε η πόλη να μπορεί να αναπνεύσει λίγο».

Το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά ευαίσθητο στο Ιράκ όπου οι διακοπές ρεύματος, οι οποίες επιδεινώνονται το καλοκαίρι, προκαλούν τακτικά διαμαρτυρίες και αυξάνουν την απογοήτευση των πολιτών απέναντι στις ελίτ της εξουσίας.

Τον Ιούλιο του 2023, πυρκαγιά σε σταθμό μεταφοράς στο νότιο Ιράκ προκάλεσε γενική διακοπή ρεύματος.

Παρότι η ευρεία πλειοψηφία των Ιρακινών χρησιμοποιεί ιδιωτικές γεννήτριες, αυτή η πηγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν επαρκεί πάντα για να λειτουργούν οι οικιακές συσκευές, κυρίως τα κλιματιστικά.