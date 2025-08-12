Νάγκελ:-Σε-πολύ-καλό-επίπεδο-τα-επιτόκια,-η-ΕΚΤ-έχει-ευελιξία

Το κόστος δανεισμού στην Ευρωζώνη κρίνεται κατάλληλο στο περιβάλλον των συνεχιζόμενων εμπορικών πιέσεων, επιτρέποντας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ανταποκριθεί σε νέα σοκ εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Τα βασικά επιτόκια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ καλό επίπεδο», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Bundesbank σε γραπτές δηλώσεις του. «Από εδώ και πέρα μπορούμε να παρακολουθούμε την πορεία της οικονομίας. Και μπορούμε να αντιδράσουμε με ευελιξία εάν είναι απαραίτητο».

Με τις τιμές καταναλωτή να αυξάνονται κατά 2% σε ετήσια βάση τους τελευταίους δύο μήνες, ο Νάγκελ είπε ότι «προς το παρόν μπορούμε να αφαιρέσουμε τον πληθωρισμό από τη λίστα των βασικών προκλήσεων».

Τα σχόλια αυτά ενισχύουν την άποψη ότι μπορεί να υπάρχει περιορισμένη διάθεση για νέα μείωση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, μετά από οκτώ μειώσεις κατά 0,25% μέσα σε έναν χρόνο και τη διατήρηση στο 2% τον Ιούλιο.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, υποστήριξε ότι θα ήταν «πρόωρο» να ερμηνευθεί η απόφαση του περασμένου μήνα ως παύση πριν από περαιτέρω δράση. Ο Σλοβάκος Πίτερ Καζίμιρ θεωρεί ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να μειώσει ξανά το κόστος δανεισμού χωρίς ενδείξεις σημαντικής επιδείνωσης της οικονομίας, ενώ ο Μάρτινς Κάζακς από τη Λετονία έχει δηλώσει ότι υπάρχει «αξία στο να διατηρηθούν τα επιτόκια στα τρέχοντα επίπεδα».

Η διατήρηση της στάσης αυτής δίνει χρόνο στην ΕΚΤ να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της πρόσφατης εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ — μια συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε δασμούς 15% σχεδόν σε όλες τις εξαγωγές της.

Ο Νάγκελ προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα είναι επιζήμιοι και ότι κάποια ζητήματα παραμένουν άλυτα.

«Οι αμερικανικοί δασμοί είναι σημαντικά υψηλότεροι από πριν», είπε. «Πολλές λεπτομέρειες πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι στο τέλος δεν θα υπάρχει περιθώριο παρερμηνείας. Και έχουμε δει με την αμερικανική κυβέρνηση: αυτό που ισχύει σήμερα μπορεί να μην ισχύει αύριο».

Φώτο: Getty Images