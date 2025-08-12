Νέα παγκοσμιοποίηση: Προς εναν καινοτόμο φιλελευθερισμό ή επιστροφή στον εθνικισμό;

Μέσα σε ένα πλαίσιο ραγδαίων παγκόσμιων μετασχηματισμών που βλέπουμε να εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας, η συζήτηση για το μέλλον της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Η παγκοσμιοποίηση, όπως την ξέραμε, φαίνεται να αλλάζει μορφή. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Frontiers in Political Science τον Μάιο του 2025, με τον τίτλο “The Transformational Crisis of Globalization and the Contingent Trajectories Towards Innovative Liberalism“, επιχειρεί να χαρτογραφήσει τις πιθανές πορείες που μπορεί να ακολουθήσει η αναδυόμενη νέα παγκόσμια τάξη. Οι συγγραφείς της μελέτης, Charis M. Vlados και Dimos Chatzinikolaou από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση, όπου η προηγούμενη φάση της παγκοσμιοποίησης, με τα χαρακτηριστικά που γνωρίζαμε, υποχωρεί σταδιακά, δίνοντας τη θέση της σε μια “νέα παγκοσμιοποίηση”, η οποία ακόμα διαμορφώνεται.

Τρία Μελλοντικά Σενάρια

Η μελέτη, με βάση την ανάλυση των δεδομένων και των τάσεων, εντοπίζει τρία κύρια σενάρια για το μέλλον της παγκοσμιοποίησης. Κάθε σενάριο έχει τις δικές του πιθανές συνέπειες και προκλήσεις για την παγκόσμια κοινότητα:

Νέος Εθνοκεντρικός Κατακερματισμός: Αυτό είναι ένα απαισιόδοξο σενάριο, όπου κυριαρχεί μια απομονωτική προοπτική. Οι χώρες κλείνονται στον εαυτό τους, οδηγώντας σε εντατικό προστατευτισμό στις εμπορικές συναλλαγές, με έμφαση στην εθνική πολιτιστική αυτονομία και με στροφή προς αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης. Αυτή η πορεία μοιάζει πολύ με την “Islandization” (νησιωτικοποίηση), μια έννοια που περιγράφεται από τον Strohmer et al. (2020), όπου κάθε χώρα προσπαθεί να γίνει ένα αυτόνομο νησί, μειώνοντας τις εξαρτήσεις από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το σενάριο δείχνει όλο και ισχυρότερο μετά την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντ. Τραμπ.

Νέα Πολυπολικότητα: Αυτό είναι ένα πιο αισιόδοξο σενάριο για το μέλλον. Η “νέα παγκοσμιοποίηση” χαρακτηρίζεται από την αναγέννηση της πολυπολικότητας, με την δυναμική διαμόρφωση μια νέας λογικής περιφερειοποίησης, η οποία ακολουθεί την άνοδο των διαφόρων νεοανερχόμενων παγκόσμιων παραγόντων, όπως είναι οι χώρες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή στην παγκόσμια σκηνή. Σε αυτό το σενάριο, η δύναμη δεν συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, αλλά μοιράζεται σε περισσότερους παίκτες.

Νέος Ρεαλιστικός και Καινοτόμος Παγκόσμιος Φιλελευθερισμός: Αυτή είναι η πιο ελπιδοφόρα πορεία από όλες, που θα οδηγούσε σε ένα καλύτερο μέλλον για την παγκόσμια κοινότητα. Ωστόσο, φαίνεται να απομακρυνόμαστε από αυτό το σενάριο, λόγω των πρόσφατων παγκόσμιων αλλαγών και των γεωπολιτικών εντάσεων. Αυτό το σενάριο υπόσχεται μεγαλύτερη γεωπολιτική σταθερότητα, που είναι απαραίτητη για την ειρηνική συνύπαρξη των χωρών, την οικονομική ανάπτυξη για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων και την τεχνολογική πρόοδο που θα φέρει καινοτομίες σε όλους τους τομείς.

Η Σημασία της Περιφερειακής Συνεργασίας



Η μελέτη τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας. Αναφέρει ότι μια ανανεωμένη περιφερειοποίηση, δηλαδή η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ χωρών που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ή εμπορική περιοχή, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική οικονομική πρόοδο και ευημερία για όλους τους συμμετέχοντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η NAFTA (Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου), η MERCOSUR (Κοινή Αγορά του Νότου) και η RCEP (Περιφερειακή Συνολική Οικονομική Εταιρική Σχέση) θα μπορούσαν να διαδραματίσουν έναν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το σενάριο, λειτουργώντας ως πρότυπα περιφερειακής συνεργασίας.

Προς Έναν Νέο Φιλελευθερισμό;

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν μια νέα και ενδιαφέρουσα προοπτική, αυτή ενός “ρεαλιστικού και καινοτόμου φιλελευθερισμού”. Αυτή η προοπτική σέβεται την ανθεκτικότητα αλλά και την ανάγκη αναδιάρθρωσης των παγκόσμιων δομών, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη σημασία των εθνικών οντοτήτων και των εθνικών συμφερόντων. Αυτή η προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ελευθερία, τη δημοκρατία και τον πλουραλισμό, επιδιώκοντας μια πιο ισορροπημένη φάση της παγκοσμιοποίησης, όπου τα οφέλη κατανέμονται πιο δίκαια σε όλους.

Προκλήσεις και Προοπτικές

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι η πορεία προς μια νέα παγκοσμιοποίηση δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα και δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η εθνοκεντρική στροφή που παρατηρείται σε πολλές χώρες, οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων και η άνοδος του λαϊκισμού αποτελούν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Ωστόσο, η προώθηση της δημοκρατίας, η συνεχής ενίσχυση των περιφερειακών συνεργασιών και η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε όλους τους τομείς μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο ευημερούν και δίκαιο παγκόσμιο μέλλον για όλους τους ανθρώπους.

Μελλοντική Ερευνητική Κατεύθυνση

Οι συγγραφείς της μελέτης προτείνουν ότι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να αναλύσουν περαιτέρω τους πυλώνες της γεωπολιτικής σταθερότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, μεταφράζοντάς τους σε συγκεκριμένες αναλυτικές διαστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός “δείκτη τρίπτυχου”, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφόρων χωρών και των περιφερειακών μπλοκ σε σχέση με αυτούς τους τρεις πυλώνες.