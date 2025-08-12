Νέες-πιέσεις-Τραμπ-για-τα-επιτόκια:-Απειλεί-με-μεγάλη-αγωγή-τον-Πάουελ-για-το-«λίφτινγκ»-της-fed

Νέες διαστάσεις αποκτά η κόντρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Fed, με φόντο τα επιτόκια.

Νέες διαστάσεις αποκτά η κόντρα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον επικεφαλής της Fed, με φόντο τα επιτόκια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Τρίτη να επιτρέψει την εκδίκαση μιας «μεγάλης αγωγής» εναντίον του διοικητή της Fed για το λίφτινγκ των κτιρίων της κεντρικής τράπεζας, κλιμακώνοντας δραματικά το πρέσινγκ του για άμεση μείωση επιτοκίων.

Η αγωγή αφορά τη διαχείριση από τον Πάουελ των σημαντικών ανακαινίσεων στα κεντρικά γραφεία της Fed στην Ουάσινγκτον, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής του Τραμπ.

Στο ποστ του Τραμπ που επιτίθεται στον Πάουελ δεν διευκρινίζεται εάν μια τέτοια αγωγή βρισκόταν στα σκαριά. «Ο Τζερόμ ‘Too Late’ Πάουελ πρέπει τώρα να μειώσει τα επιτόκια», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτηση.