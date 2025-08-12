Νορβηγία:-Το-κρατικό-επενδυτικό-ταμείο-ξεφορτώνεται-μετοχές-πετρελαϊκών-εταιρειών

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 1,9 τρισ. δολαρίων, είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και κατέχει περίπου το 1,5% των εισηγμένων μετοχών παγκοσμίως.

Πάνω από τα δύο τρίτα του fund, το οποίος είναι ο βραχίονας της κεντρικής τράπεζας της Νορβηγίας, είναι σε μετοχές, όλες εκτός της χώρας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους όμως αποφάσισε να ξεφορτωθεί ενεργειακές μετοχές, περιορίζοντας τις συμμετοχές του στις μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων είναι οι Exxon Mobil και Chevron.

Συγκεκριμένα, το fund μείωσε τη συμμετοχή του στην Exxon στο 1,32% από 1,46% που ήταν στο τέλος του 2024. Η δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία στην οποία διαθέτει μερίδιο είναι η Shell. Η συμμετοχή τους εδώ μειώθηκε στο 2,55% από 2,78% κατά την ίδια περίοδο. Οι συμμετοχές του fund στις Chevron, BP και TotalEnergies μειώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπό του την Τρίτη.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά το πρώτο εξάμηνο, παρά την ενίσχυση των τιμίων που είδαμε τον Ιούνιο λόγω της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Οι εμπορικές πολιτικές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι αποφάσεις των χωρών του ΟΠΕΚ+ να συνεχίσουν να αυξάνουν τις ποσοστώσεις παραγωγής επηρέασαν τις προοπτικές της ζήτησης ενέργειας προκαλώντας ανησυχίες για υπερπροσφορά στην αγορά.

Οι συμμετοχές σε ενεργειακές μετοχές συνολικά για την Norges Bank Investment Management, όπως ονομάζεται επίσημα το νορβηγικό fund- απέδωσαν 6,3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025, αναφέρεται στην έκθεσή του για το πρώτο εξάμηνο. Ο ενεργειακός τομέας αντιπροσωπεύει το 2,9% του χαρτοφυλακίου μετοχών του.

