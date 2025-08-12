Ο-Τραμπ-ονομάζει-συντηρητικό-οικονομολόγο-επικεφαλής-της-υπηρεσίας-στατιστικών-για-την-απασχόληση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε τον Ιτζέι Άντονι, μέχρι χθες Δευτέρα οικονομολόγο άκρως συντηρητικού κέντρου μελετών, επικεφαλής της κυριότερης υπηρεσίας στατιστικών για την οικονομία των ΗΠΑ, σχεδόν δυο εβδομάδες αφού καθαίρεσε την πρώην επίτροπό της διότι δημοσιοποιήθηκαν δυσμενή στοιχεία για την απασχόληση.

Την 1η Αυγούστου, ο μεγιστάνας κατηγόρησε την Έρικα ΜακΕντάρφερ, χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη γι’ αυτό, πως χειραγώγησε τους αριθμούς για να βλάψει την εικόνα της κυβέρνησής του, απαιτώντας την «άμεση» αποχώρησή της.

Η ανακοίνωση άφησε άναυδους αρκετούς οικονομολόγους κι εξόργισε την αντιπολίτευση.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνω πως ονομάζω τον χαίροντα υψηλού σεβασμού οικονομολόγο Ιτζέι Άντονι στη θέση του επιτρόπου του γραφείου στατιστικών για την απασχόληση» (BLS), ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

«Η οικονομία μας ανθεί κι ο Ιτζέι θα εγγυηθεί πως οι αριθμοί που δημοσιεύονται θα είναι τίμιοι και ακριβείς», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας και τα δυο επίθετα με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις στο Heritage Foundation, γνωστός για τις πολύ συντηρητικές θέσεις του, ο κ. Άντονι έχει υπογράψει στον ιστότοπο του κέντρου μελετών σειρά άρθρων που υμνούν την πολιτική του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Το BLS μέχρι σήμερα αναθεωρεί συχνά, προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο, τα δεδομένα για την απασχόληση που δημοσιεύει, μετά την αρχική ανακοίνωσή τους. Ενίοτε, οι διακυμάνσεις είναι θεαματικές.

Η πιο πρόσφατη σημαντική διόρθωση, στις αρχές Αυγούστου, αναθεώρησε προς τα κάτω την απασχόληση τους δυο τελευταίους μήνες (–258.000 θέσεις).

Ήταν ακριβώς αυτή η αναθεώρηση των δεδομένων που πυροδότησε το ξέσπασμα της οργής του προέδρου Τραμπ, τον ώθησε να αποπέμψει την κ. ΜακΕντάρφερ, που κατηγόρησε επίσης, χωρίς να παρουσιάσει κάποιο τεκμήριο ούτε για τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, πως «κατασκεύαζε» ευνοϊκούς αριθμούς για την απασχόληση ώστε να «αυξήσει τις πιθανότητες νίκης» του αντίπαλου στρατοπέδου, του δημοκρατικού κόμματος, στις περυσινές προεδρικές εκλογές.

