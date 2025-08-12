Πρεμιέρα-του-mystreet-για-ελέγχους-και-καταγγελίες-πολιτών

Πρεμιέρα κάνει από την τρέχουσα εβδομάδα η νέα εφαρμογή MyStreet στην οποία οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στους δήμους, σε περίπτωση που διαπιστώνουν αυθαίρετη χρήση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων σε κοινόχρηστους χώρους.

Στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί σε έξυπνες κινητές συσκευές με λειτουργικό Android ή iOS, όπως ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και άλλες αντίστοιχες συσκευές, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να επιλέξει το είδος καταγγελίας που επιθυμεί να υποβάλει, επώνυμη ή ανώνυμη. Ουσιαστικά με το MyStreet οι πολίτες μπορούν να καταγγέλλουν αυθαιρεσίες από επιχειρήσεις εστίασης σε πλατείες και πεζοδρόμια, που έχουν καταληφθεί παρανόμως, ή εκτείνονται σε μεγαλύτερο χώρο από εκείνον που τους έχει παραχωρηθεί.

Τα στατιστικά

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπογραμμίζεται πως τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν συχνά κοινόχρηστους χώρους, με το 50% των καταστημάτων να μη διαθέτει άδεια από τους δήμους και το 27% αυτών που έχουν πάρει άδεια να την παραβιάζει, καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο χώρο σε σχέση με ό,τι αναγράφεται στην άδεια.

Στο πλαίσιο αυτό ο πολίτης με την είσοδό του στην εφαρμογή θα μπορεί να εντοπίζει το πολύγωνο που τον ενδιαφέρει, όπου εμφανίζονται τα επιτρεπτά όρια της παραχωρηθείσας περιοχής στο εκάστοτε κατάστημα, όπως αυτά έχουν καταχωριστεί στο Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων. Αυτό σημαίνει ότι κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό τους, οι πολίτες θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο τις ενεργές μισθώσεις καφετεριών, εστιατορίων και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων.

Μέσω του ΜyStreet, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως τα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο.

Μέσω ενός διαδραστικού χάρτη ο πολίτης μπορεί να δει τα όρια των μισθωμένων χώρων, τα στοιχεία της μίσθωσης (όπως εμβαδόν, ημερομηνία έναρξης και λήξης) και να ελέγξει αν τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις. Έτσι, ο πολίτης θα μπορεί εύκολα να διαπιστώσει αν τηρούνται οι όροι της άδειας ή αν υπάρχουν ενδεχόμενες παραβάσεις. Εκτός από την πλοήγηση στον χάρτη, η εφαρμογή θα υποστηρίζει τον εντοπισμό της θέσης του χρήστη μέσω της Υπηρεσίας Τοποθεσίας (Geolocation Services) της συσκευής.

Οι περιορισμοί

Θα πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότι η δυνατότητα υποβολής καταγγελίας υπόκειται, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση(υπ’ αριθμ. 24732ΕΞ/8.8.2025)του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, στους εξής περιορισμούς:

α) μία μόνον καταγγελία μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση,

β) η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο ενδιαφέροντος. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή καταγγελίας μέσω της εν λόγω εφαρμογής, καταγγελίες για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων, ως προς την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων καταστημάτων γίνονται με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, η οποία υποχρεούται να τη διαβιβάσει αυθημερόν στον αρμόδιο δήμο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να περιηγηθεί μόνο στο ιστορικό των καταγγελιών που έχει υποβάλει επώνυμα και στα στοιχεία αυτών, δηλαδή:

α) τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία καταγγελίας,

β) τον λόγο καταγγελίας,

γ) τη συνοπτική περιγραφή της καταγγελίας,

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του,

ε) τον δήμο και την τοποθεσία.

Όλες οι καταγγελίες που έχουν υποβληθεί εμφανίζονται στο μητρώο, προκειμένου να εξεταστούν από τους αρμόδιους δήμους, οι οποίοι μπορούν να εξετάζουν τις καταγγελίες αφού τις κατηγοριοποιήσουν ενδεικτικώς αναλόγως:

α) του πλήθους τους ανά θέση,

β) της βαρύτητας της φερόμενης παραβίασης των επιτρεπτών ορίων του καταστήματος,

γ) του ορισμένου ή αόριστου περιεχομένου τους ή

δ) του επώνυμου ή ανώνυμου χαρακτήρα τους.