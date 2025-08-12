Πώς-η-del-monte-έστησε-εξαγωγικό-hub-στη-Λάρισα

Η Del Monte Ελλάς, θυγατρική της πολυεθνικής Fresh Del Monte Produce, έκλεισε το 2024 με πωλήσεις 42,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από το 93% προήλθε από εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες με κορυφαίες αγορές το Ηνωμένο Βασίλειο (15,79 εκατ. ευρώ), τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Η παραγωγή πέρυσι αυξήθηκε κατά 30,7% στα 2,93 εκατ. χαρτοκιβώτια/βαρέλια (από 2,24 εκατ. το 2023), με ισχυρή άνοδο σε φρουτοσαλάτες και τομάτα, ενώ η εγχώρια αγορά αντιπροσωπεύει μόλις 2,96 εκατ. ευρώ πωλήσεων.

Η παραγωγή εξακολουθεί να έχει ως «ναυαρχίδα» το ροδάκινο, με 1.449.278 χαρτοκιβ./βαρέλια (49% του συνόλου), αν και η ποσότητα ήταν ελαφρά μειωμένη κατά 5,2% σε σχέση με το 2023.

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τη φρουτοσαλάτα, που σχεδόν τριπλασίασε την παραγωγή της στα 854.803 χαρτοκιβ./βαρέλια (+185%), ενισχύοντας τον ρόλο της ως προϊόν υψηλής ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού, ιδιαίτερα σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βόρεια Ευρώπη, όπου οι καταναλωτές προτιμούν έτοιμα μίγματα φρούτων.

Η τομάτα σημείωσε άνοδο 87,6%, φθάνοντας τις 204.166 χαρτοκιβ./βαρέλια, ένδειξη ότι η εταιρεία αξιοποιεί τη δυναμικότητά της και εκτός εποχής φρούτων, ενώ το αχλάδι έκανε την εμφάνισή του με 176.179 χαρτοκιβ./βαρέλια. Το βερίκοκο κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση (+178%) στα 118.170 χαρτοκιβ./βαρέλια, ενώ και το δαμάσκηνο ανέβηκε κατά 134%, φτάνοντας τα 110.448 χαρτοκιβ./βαρέλια, πιθανότατα στοχεύοντας σε premium αγορές.

Αντίθετα, το Fruit Express κατέρρευσε από τα 215.005 χαρτοκιβ./βαρέλια του 2023 σε μόλις 16.806 χαρτοκιβ./βαρέλια, υποδηλώνοντας αλλαγή στρατηγικής ή περιορισμό της παραγωγής ενός προϊόντος που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι, παρότι το ροδάκινο παραμένει το κύριο προϊόν, η Del Monte Ελλάς κινείται συνειδητά προς μεγαλύτερη ποικιλία, αυξάνοντας την παρουσία της σε κατηγορίες με ισχυρή διεθνή ζήτηση και περιορίζοντας εκείνες που δεν προσφέρουν ικανοποιητική εμπορική προοπτική.

Πάντως παρά την αύξηση του μικτού περιθωρίου στο 12,4% (από 6,5%), τα προ φόρων κέρδη υποχώρησαν στα 1,29 εκατ. ευρώ (-28%), καθώς τα έκτακτα έσοδα του 2023 δεν επαναλήφθηκαν.

Το ενεργητικό μειώθηκε κατά 5,2% στα 49,8 εκατ. ευρώ, με τις υποχρεώσεις να υποχωρούν 12% στα 29,03 εκατ. χαρτοκιβ./βαρέλια, ενισχύοντας τη ρευστότητα (κυκλοφοριακός δείκτης 1,38) και περιορίζοντας τη μόχλευση. Η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτώντας επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης από ίδια κεφάλαια.

Για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει πτώση πωλήσεων, αλλά διατήρηση κερδοφορίας, με βασικούς κινδύνους την επάρκεια πρώτων υλών (ροδάκινα, δαμάσκηνα) και την αστάθεια στο διεθνές εμπόριο τροφίμων.

Η Del Monte Ελλάς, με έδρα τη Λάρισα, αποτελεί θυγατρική της πολυεθνικής Fresh Del Monte Produce Inc., ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς φρέσκων και επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών στον κόσμο.

Η Fresh Del Monte, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει δραστηριότητα σε περισσότερες από 80 χώρες. Η Fresh Del Monte δεν έχει σχέση με την αμερικανική Del Monte Foods, η οποία πρόσφατα κατέθεσε αίτηση πτώχευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο εταιρείες μοιράζονται το όνομα λόγω ιστορικής διάσπασης του ομίλου τη δεκαετία του 1980, αλλά σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα, με διαφορετικούς μετόχους, γεωγραφική κάλυψη και προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Η Fresh Del Monte ελέγχει το brand διεθνώς (εκτός ΗΠΑ), ενώ η Del Monte Foods το κατέχει μόνο για την αμερικανική αγορά συσκευασμένων τροφίμων.