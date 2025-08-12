Σερί ανατιμήσεων στα τρόφιμα – «Φουσκώνει» και πάλι ο πληθωρισμός

Φρούτα – χρυσάφι και πικρός καφές για τους Έλληνες καταναλωτές. Τι δείχνουν τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον Ιούλιο. Αναλυτικό γράφημα.

Μετά από μια σύντομη περίοδο σχετικής σταθεροποίησης, οι τιμές των τροφίμων έχουν αρχίσει τους τελευταίους μήνες να παρουσιάζουν νέες προς τα πάνω ανατιμήσεις τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό, ο οποίος τον Ιούλιο βρέθηκε στο 3,1% καταγράφοντας υψηλό 12μήνου.

Πλάι στις -εδώ και μήνες- φουσκωμένες τιμές της ενέργειας, των μεταφορών, της στέγασης και της ένδυσης-υπόδησης, οι τιμές των τροφίμων ειδικά σε ορισμένα είδη έχουν αρχίσει να καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο, τα φρούτα είναι κατά 19,3% ακριβότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, τα φρέσκα ψάρια καταγράφουν αύξηση τιμών 7% και τα κρέατα 6,2%. Ο καφές είναι πολύ πιο «πικρός» με αύξηση 16,8% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η άνοδος τιμών του δείκτη «Διατροφή και Αλκοολούχα Ποτά» ήταν χαμηλότερη από αυτή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, διαμορφώθηκε στο 2,8% έναντι 3,1%. Ωστόσο αυτό οφείλεται κατά βάση στην πτώση της τιμής του ελαιόλαδου που πέρσι τέτοια εποχή είχε βρεθεί στα ύψη.

Σημειωτέων, ωστόσο, πως η τιμή του ελαιόλαδου αυξήθηκε κατά 9,5% τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Σε διάστημα ενός μηνός, αυξήσεις τιμών υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,1%), Πουλερικά (2,6%), Ψάρια νωπά (1%), Λαχανικά νωπά (1,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Λοιπά τρόφιμα (3%), Καφέ (5,3%),

Τσιμπάνε και οι διεθνείς τιμές

Τα στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ για την πορεία των διεθνών τιμών αγροτικών προϊόντων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για το άμεσο μέλλον. Ο δείκτης τιμών του Οργανισμού έφτασε τον Ιούλιο της 130,1 μονάδες με την επίδοση αυτή να είναι η υψηλότερη από τον Φεβρουάριο του 2023.

Παρά το νέο υψηλό διετίας, ο δείκτης παραμένει 18,8% χαμηλότερος από το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου 2022, που είχε σημειωθεί αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του FAO, η άνοδος στις τιμές κρέατος και φυτικών ελαίων υπεραντιστάθμισε τις μειώσεις που καταγράφηκαν σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη, διαμορφώνοντας ένα σκηνικό αυξημένων πιέσεων στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Στο κρέας, η αυξημένη ζήτηση, κυρίως από ασιατικές αγορές (Κίνα, Ν. Κορέα) και οι περιορισμοί προσφοράς λόγω επιδημιών σε πληθυσμούς ζώων (π.χ. αφρικανική πανώλη χοίρων), άσκησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές.