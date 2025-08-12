ΥΠΕΞ: Δεν εκφράζει την επίσημη θέση η ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – Σε εξέλιξη πειθαρχική έρευνα

Το περιεχόμενο της ανάρτησης της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο δεν εκφράζει τη χώρα μας, επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ τονίζει ότι έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες πειθαρχικές και διοικητικές διαδικασίες.

Ειδικότερα σε απάντηση της Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, επισημαίνονται τα εξής:

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».

Δείτε την επίμαχη ανάρτηση:

sofokleous10.gr

