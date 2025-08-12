ford:-Ανακαλεί-πάνω-από-103.000-f-150-στις-ΗΠΑ

Ανακαλεί πάνω από 103.000 φορτηγά F-150 στις ΗΠΑ η Ford την Τρίτη.

Ο λόγος για την ανάκληση οφείλεται σε ελαττωματικές βαλβίδες στον άξονα που ενδέχεται να σπάσουν και να οδηγήσουν σε κύλιση του οχήματος ή απώλεια κινητήριας ισχύος, σύμφωνα με την Εθνική Διοίκηση Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται πως χτες η αυτοκινητοβιομηχανία του Ντιτρόιτ ανακοίνωσε επενδύσεις 2 δισ. δολαρίων σε ένα εργοστάσιο στο Λούισβιλ του Κεντάκι, με στόχο την κυκλοφορία πιο προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων. Σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα μεσαίου μεγέθους, τετράθυρο ηλεκτρικό pickup στο εργοστάσιο του Λούισβιλ με την κυκλοφορία του νέου οχήματος να έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Η επένδυση έρχεται να προστεθεί στα 3 δισ. δολάρια που έχουν ήδη προγραμματιστεί για ένα πάρκο μπαταριών στο Μίσιγκαν ενώ μαζί, οι εγκαταστάσεις θα δημιουργήσουν σχεδόν 4.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Υιοθετήσαμε μια ριζοσπαστική προσέγγιση σε μια πολύ δύσκολη πρόκληση: Να δημιουργήσουμε προσιτά οχήματα που θα ευχαριστούν τους πελάτες με κάθε σημαντικό τρόπο – σχεδιασμό, καινοτομία, ευελιξία, χώρο, οδηγική απόλαυση και κόστος ιδιοκτησίας – και να το κάνουμε με Αμερικανούς εργαζόμενους», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ.