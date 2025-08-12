Intel: Άλμα 3% της μετοχής μετά τους επαίνους Τραμπ στον CEO – Πριν λίγες ημέρες τον καλούσε να παραιτηθεί

Η Intel δημοσίευσε επίσης μια δήλωση στην οποία αναγνωρίζει ότι οι δύο συναντήθηκαν και λέγοντας ότι είχαν «μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τη δέσμευση της Intel να ενισχύσει την ηγεσία της τεχνολογίας και της μεταποίησης στις ΗΠΑ».

Μόλις την περασμένη Πέμπτη ο Ντόναλντ Τραμπ καλούσε τον Λιπ-Μπου Ταν, τον νέο CEO της εταιρείας ημιαγωγών και μικροεπεξεργαστών Intel, να παραιτηθεί μετά τις ανησυχίες που εξέφρασε ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τομ Κόλτον για ενδεχόμενες σχέσεις αυτού του τελευταίου με κινεζικές επιχειρήσεις, κάτι που θα συνιστούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

«Ο γενικός διευθυντής της Intel αντιμετωπίζει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων και οφείλει να παραιτηθεί αμέσως. Δεν υπάρχει άλλη λύση στο πρόβλημα αυτό», έγραφε μάλιστα χαρακτηριστικά.

Χθες, οι δύο άντρες όχι μόνο συναντήθηκαν, αλλά φαίνεται πως άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις ο ένας στον άλλον, με τον Τραμπ να αναφέρει στο Truth Social ότι «η συνάντηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα», προσθέτοντας ότι η επιτυχία και η άνοδoς του Ταν είναι «μια καταπληκτική ιστορία».

Μάλιστα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ταν και το Υπουργικό του Συμβούλιο θα «περάσουν χρόνο μαζί» και θα «του παρουσιάσουν προτάσεις» την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίσει τα θέματα που θα συζητηθούν.

Μετά από αυτή την εξέλιξη η μετοχή της Intel σημειώνει άνοδο άνω του 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη.

Η Intel δημοσίευσε επίσης μια δήλωση στην οποία αναγνωρίζει ότι οι δύο συναντήθηκαν και λέγοντας ότι είχαν «μια ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με τη δέσμευση της Intel να ενισχύσει την ηγεσία της τεχνολογίας και της μεταποίησης στις ΗΠΑ».

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, η Wall Street Journal ανέφερε το Σαββατοκύριακο ότι ο Ταν επρόκειτο να συναντηθεί με τον Trump τη Δευτέρα για να εξηγήσει το προσωπικό και επαγγελματικό του υπόβαθρο και να προτείνει τρόπους συνεργασίας μεταξύ της Intel και της κυβέρνησης.

Στην έντονη κριτική της περασμένης εβδομάδας, ο Ταν είχε απαντήσει λέγοντας ότι οι αναφορές για την καριέρα του ήταν αποτέλεσμα «παραπληροφόρησης».

«Υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση σχετικά με τους προηγούμενους ρόλους μου… Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: Εδώ και πάνω από 40 χρόνια στον κλάδο, έχω χτίσει σχέσεις σε όλο τον κόσμο και σε όλο το ποικιλόμορφο οικοσύστημά μας – και πάντα λειτουργούσα εντός των υψηλότερων νομικών και ηθικών προτύπων», έγραψε σε υπόμνημα προς τους υπαλλήλους.

Ο Ταν διορίστηκε CEO της Intel τον Μάρτιο, αναλαμβάνοντας μετά την απομάκρυνση του προκάτοχού του Πατ Γκέλσινγκερ από το διοικητικό συμβούλιο πέρυσι. Η εταιρεία προσπαθεί να περιορίσει τις ζημίες στον κατασκευαστικό της κλάδο, να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς στον παλαιότερο τομέα των τσιπ υπολογιστών και να αναπτύξει μια στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης.

Το κέρδος της Intel τη Δευτέρα (+3,5%), όταν είχε ήδη κυκλοφορήσει η είδηση της συνάντησης, ανεβάζει τα κέρδη της μετοχής της εταιρείας κατά σχεδόν 4% φέτος, υστερώντας σε σχέση με τους κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia (NVDA) και η Advanced Micro Devices (AMD), οι οποίοι έχουν προσθέσει περίπου 36% και 47% το 2025, αντίστοιχα. Η άνοδος της μετοχής της Intel φέτος έρχεται μετά από πτώση 60% το 2024.