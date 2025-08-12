moody’s-για-ελληνικές-τράπεζες:-Ανθεκτικές-επιδόσεις-που-επιβεβαιώθηκαν-στα-αποτελέσματα-και-τα-stress-tests

Ανθεκτικά χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα εξαμήνου των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς έκθεση της Moody’s, που σημειώνει ότι είχαν οδηγούς την ισχυρή αύξηση των πιστώσεων και τα σταθερά επαναλαμβανόμενα κέρδη, ενώ τα προβληματικά δάνεια παρέμειναν υπό έλεγχο και η χρηματοδότηση με τη ρευστότητα διατηρήθηκαν σταθερές.

Όπως σημειώνει ο οίκος τα προβληματικά δάνεια παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και πλησιάζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο μέσος δείκτης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) μειώθηκε σε περίπου 2,9% τον Ιούνιο του 2025 από 3% τον Δεκέμβριο του 2024 και 4,2% το 2023, πλησιάζοντας τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών που είναι περίπου 2,2%. Η μικρή βελτίωση οφείλεται κυρίως σε αναδιαρθρώσεις δανείων, συναλλαγές μικρών NPE και την αύξηση των δανειακών χορηγήσεων. Σημαντικά, οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να διατηρήσουν τη βελτιωμένη ποιότητα των ενεργητικών τους τον Ιούνιο του 2025 με περιορισμένη δημιουργία νέων NPE.

Το ρυθμιστικό κεφάλαιο παραμένει ισχυρό, όπως αποδεικνύουν οι πρόσφατες δοκιμές αντοχής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA). Οι τέσσερις τράπεζες διατήρησαν τους δείκτες ρυθμιστικού κεφαλαίου σαφώς πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις, υποστηριζόμενες από ισχυρή κερδοφορία και συνεπή εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου. Ο μέσος δείκτης Κοινών Μετοχών Tier 1 (CET1) ήταν 16% τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με 16,1% τον Δεκέμβριο του 2024, και υψηλότερος από 15,7% το 2023 και 13,8% το 2022. Παράλληλα, τα Αναβαλλόμενα Φορολογικά Πιστωτικά (DTCs) συνεχίζουν να μειώνονται σταδιακά ως ποσοστό του ρυθμιστικού κεφαλαίου, ενώ τα πρόσφατα stress tests της EBA επιβεβαίωσαν την ανθεκτική απόδοση των τραπεζών σε δυσμενείς συνθήκες.

Προσθέτει ότι η συνεχής κερδοφορία, παρά τη μείωση των περιθωρίων, με στήριξη από νέες δανειακές χορηγήσεις και έλεγχο των εξόδων και των απομειώσεων. Το συνδυασμένο καθαρό έσοδο από τόκους (NII) των ελληνικών τραπεζών στο πρώτο εξάμηνο του 2025 μειώθηκε κατά 2,4% ετησίως, κυρίως λόγω πιέσεων στα επιτόκια. Ωστόσο, οι νέες δανειακές χορηγήσεις — που προκλήθηκαν από αυξανόμενη εταιρική ζήτηση — προσέφεραν μερική στήριξη. Η κερδοφορία ενισχύθηκε περαιτέρω από χαμηλότερες χρεώσεις απομειώσεων και συνεχείς μέτρα εξοικονόμησης κόστους. Για την περίοδο 2025–26, αναμένουμε τα κέρδη να παραμείνουν σταθερά, αν και με κάποια επιπλέον συμπίεση των περιθωρίων.

Η χρηματοδότηση και η ρευστότητα παρέμειναν ικανοποιητικές με στήριξη από μια μεγάλη βάση καταθετών. Οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να παρουσιάζουν σταθερές θέσεις χρηματοδότησης και ρευστότητας, με τους συνδυασμένους εγχώριους καταθέτες να αυξάνονται κατά περίπου 5,1% ετησίως μέχρι τον Ιούνιο του 2025, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνόλου των ενεργητικών. Η ρευστότητα παρέμειναν ισχυρή, με μέσο δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 209%. Περίπου το μισό από τα ρευστά ενεργητικά τους επενδύεται σε ελληνικά ομόλογα δημοσίου. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025, όλες οι τέσσερις τράπεζες έχουν ήδη ικανοποιήσει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Διατηρείται η ποιότητα του ενεργητικού με χαμηλά επίπεδα νέων NPEs

Σύμφωνα με την Moody’s οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να βελτιώνουν την ποιότητα του ενεργητικού τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς ανέφεραν και οι τέσσερις οριακά χαμηλότερα ποσοστά NPEs. Λόγω του πολύ περιορισμένου σχηματισμού νέων NPEs και οι τέσσερις τράπεζες μείωσαν τα ποσοστά NPEs τους σε περίπου 2,9% μεσοσταθμικά στα τέλη του Ιουνίου 2025 από το 3% τον Δεκέμβριο του 2024, το 4,2% το 2023 και το 6,2% το 2022. Αυτό σταδιακά πλησιάζει τον μέσο όρο των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών που ήταν 2,2% στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η κάλυψη των προβλέψεων έχει επίσης βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, παρά τη χρήση τους για τη διαγραφή NPEs από τους ισολογισμούς. Η μέση κάλυψη προβλέψεων για τις τέσσερις τράπεζες βελτιώθηκε στο 79% στα τέλη Ιουνίου 2025 από 76% τον Δεκέμβριο του 2024 και 70% το 2023. Επιπλέον, τα δάνεια σταδίου 2 (αυξημένου πιστωτικού κινδύνου σε σύγκριση με την αρχική αναγνώριση) για τις ελληνικές τράπεζες ανήλθαν σε περίπου 7,7% των ακαθάριστων δανείων του τον Ιούνιο του 2025, σε σύγκριση με το 9,8% για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Οι αναλυτές της Moody’s αναμένουν ότι θα είναι περιορισμένες οι περαιτέρω μειώσεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω εκποιήσεων, μετά την πρόσφατη ένταξη μίας μικρότερης τράπεζας (Αττικής, πλέον CrediaBank) στο Ηρακλής 3, σε συνδυασμό με μερικές εναπομένουσες συναλλαγές μικρότερης κλίμακας από συστημικές τράπεζες. Στο μέλλον η μείωση των NPEs αναμένεται να προέλθει κυρίως από αναδιαρθρώσεις και εξοφλήσεις δανείων, με υποστήριξη από ένα πιο ευνοϊκό λειτουργικό περιβάλλον και χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία θα πρέπει να μετριάσουν τις πιέσεις αποπληρωμής για τους ευάλωτους δανειολήπτες.

Η Τράπεζα Πειραιώς και η Εθνική Τράπεζα κατέχουν ορισμένα εγγυημένα από την κυβέρνηση ληξιπρόθεσμα δάνεια που δεν ταξινομούνται ως NPEs. Αναμένουμε ότι αυτά θα ανακτηθούν σταδιακά τα επόμενα 2-3 χρόνια, μετριάζοντας τυχόν ανησυχίες για την ποιότητα των υπολειπόμενων assets.

Ταυτόχρονα, οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας που σχετίζονται με τους ευάλωτους δανειολήπτες αντισταθμίζονται από την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τη νέα δανειοδοτική δραστηριότητα που συνδέεται με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της ΕΕ, ο οποίος συνεχίζει να επεκτείνει τα χαρτοφυλάκια εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF) και τα προγράμματα step – up στα δάνεια επιλύονται σταδιακά, συχνά με κάποιο επίπεδο haircut, αν και ο συνολικός αντίκτυπος στην ποιότητα του ενεργητικού αναμένεται να είναι ελάχιστος. Επιπλέον, η βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα θα στηρίξει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού σε ολόκληρο τον τραπεζικό τομέα.

Οι επιδόσεις στα stress tests

Οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν ισχυρό ρυθμιστικό κεφάλαιο, όπως αποδεικνύουν τα ευοίωνα αποτελέσματα των stress tests της EBA. Με βάση τα ισχυρά διατηρηθέντα κέρδη και την οργανική συσσώρευση κεφαλαίου κατά την περίοδο 2023-24, οι ελληνικές τράπεζες ανέφεραν δείκτες ρυθμιστικού κεφαλαίου σημαντικά πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις και στοχεύουν σε περαιτέρω αύξηση του βασικού μετοχικού κεφαλαίου έως το 2026. Ο μέσος δείκτης Κοινών Μετοχών Tier 1 (CET1) αυξήθηκε κατά πάνω από 200 βασικές μονάδες από το 2022, φθάνοντας περίπου 16% στα τέλη Ιουνίου 2025. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, το CET1 κεφάλαιο για τις τέσσερις τράπεζες αυξήθηκε κατά 3,1%, ελαφρώς πίσω από την αύξηση των κεφαλαιακών βαρών κινδύνου (RWAs) κατά 3,5%, εν μέρει λόγω των εγκριθέντων διανομών μερισμάτων.

Τον Μάρτιο του 2025, ο μέσος όρος CET1 για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν 16,1%, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό το χάσμα με τους ευρωπαϊκούς ομολόγους τους. Παρά τις σταθερές κεφαλαιακές θέσεις, η συνολική ποιότητα του κεφαλαίου και των ενσώματων κοινών μετοχικών κεφαλαίων των τεσσάρων τραπεζών επηρεάζεται από τον σημαντικό όγκο των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων (DTAs) που μπορούν να μετατραπούν σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTCs). Τον Ιούνιο του 2025, τα DTCs ανέρχονταν σε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιπροσωπεύουν περίπου 46% των συνολικών 25,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του CET1 κεφαλαίου, μειωμένα από περίπου 69% τον Δεκέμβριο του 2022. Αν και αυτά τα μέσα αναγνωρίζονται ως CET1 κεφάλαιο από την ΕΚΤ και είναι κοινά στις κεφαλαιακές δομές των ελληνικών τραπεζών, τα θεωρούμε ως χαμηλότερης ποιότητας κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι οι δείκτες ενσώματων κοινών μετοχικών κεφαλαίων (TCE) της Moody’s για αυτές τις τράπεζες θα παραμείνουν κάτω από τους αναφερόμενους δείκτες CET1, αντανακλώντας τις προσαρμογές μας για DTCs και RWAs.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο οίκος, στο μέλλον, αναμένουμε ότι η ποιότητα του κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών θα βελτιωθεί ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, μετά την εγκριση της ρυθμιστικής αρχής νωρίτερα εντός του έτους για την επιτάχυνση της αποσβέσεως των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs). Η επιτάχυνση αυτή βασίζεται σε τύπο συνδεδεμένο με τις διανομές μερισμάτων των τραπεζών και αναμένεται να φέρει την απομάκρυνση των DTCs από το CET1 κεφάλαιο περίπου 6-7 χρόνια νωρίτερα. Σήμερα, τα DTCs αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό του CET1 κεφαλαίου, και η ταχύτερη σταδιακή κατάργησή τους θα ενισχύσει τη συνολική ποιότητα των ενσώματων βασικών μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών.

Ταυτόχρονα, τα πρόσφατα ανακοινωθέντα αποτελέσματα των stress tests της EBA για τις ελληνικές τράπεζες ενισχύουν την ανθεκτικότητα του ρυθμιστικού τους κεφαλαίου σε δυσμενείς συνθήκες, υποδεικνύοντας καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η άσκηση ακολούθησε μια τυποποιημένη μεθοδολογία και βασίστηκε σε μακροοικονομικά σενάρια που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Περιελάμβανε μια στατική προσέγγιση ισολογισμού σε τριετή ορίζοντα (2025-2027), αξιολογώντας τόσο βασικά όσο και δυσμενή σενάρια. Στο δυσμενές σενάριο, το οποίο προϋποθέτει συνολική ύφεση του ΑΕΠ κατά 6,1%, πληθωρισμό (ΔΤΚ) στο 11,6% και απότομες πτωτικές τάσεις στις τιμές ακινήτων (κατοικιών: -22%, εμπορικών: -29%), οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν δείκτες CET1 πολύ πάνω από το ελάχιστο όριο του Basel III του 7% παρά την υπόθεση διανομής μερισμάτων σύμφωνα με τα επιχειρηματικά σχέδια των τραπεζών. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Eurobank δεν συμμετείχε στα stress tests του 2025 λόγω της εξαγοράς της τράπεζας Hellenic Bank με έδρα την Κύπρο.

Ανθεκτική κερδοφορία με στήριξη από ισχυρά επαναλαμβανόμενα έσοδα παρά τη συμπίεση στα περιθώρια κέρδους

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2025, συνδυαστικά τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών μειώθηκαν ελαφρώς κατά 2,4% σε ετήσια βάση, μετά από αύξηση 6% το 2024 και κατακόρυφο άλμα 51% το 2023. Παρά τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους από τα χαμηλότερα επιτόκια, τα NII παρέμειναν σχετικά ανθεκτικά, υποστηριζόμενα από την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την αποτελεσματική χρήση στρατηγικών αντιστάθμισης επιτοκίων που συνέβαλαν στην προστασία των βασικών εσόδων από διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank είναι μία από τις λίγες τράπεζες στην ΕΕ με αυξανόμενη τάση NII επί του παρόντος, καθώς έχει έναν σχετικά λιγότερο ευαίσθητο στη μείωση των επιτοκίων ισολογισμό. Εν τω μεταξύ, τα ενοποιημένα βασικά λειτουργικά έσοδα των ελληνικών τραπεζών – που περιλαμβάνουν τα NII και τα καθαρά έσοδα από τέλη και προμήθειες – αυξήθηκαν κατά 3,1% στο δωδεκάμηνο έως τα τέλη Ιουνίου 2025, κυρίως λόγω της ισχυρής δημιουργίας αμοιβών και προμηθειών, η οποία συνέχισε να υποστηρίζει τη συνολική κερδοφορία.

Η ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση των ελληνικών τραπεζών το 2024 και στις αρχές του 2025 υποστηρίχθηκε από σημαντικά μέτρα συγκράτησης του κόστους που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη, συμπεριλαμβανομένων του κλεισίματος υποκαταστημάτων και των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, καθώς και από χαμηλότερες προβλέψεις για ζημίες από δάνεια. Ο συνδυασμός βελτιωμένων κερδών και διατηρήσιμης αποδοτικότητας κόστους είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθεί ο μέσος δείκτη κόστους προς έσοδα περίπου στο 36% στα τέλη Ιουνίου 2025 – πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 55%.

Τα καθαρά περιθώρια τόκων (NIM) για τις ελληνικές τράπεζες παρέμειναν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο περί του 1,5% (για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες) παρά τις πιέσεις από την αυξημένη έκδοση χρέους και τη μέτρια ανατιμολόγηση των δανείων πελατών. Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων των τεσσάρων τραπεζών στα τέλη Ιουνίου 2025 παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.

Αναμένουμε ότι τα καθαρά περιθώρια κέρδους (NIM) των ελληνικών τραπεζών θα αντιμετωπίσουν μία μέτρια συμπίεση κατά το υπόλοιπο του 2025, κυρίως λόγω των περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ στο δεύτερο εξάμηνο του έτους και της μείωσης των επιτοκίων δανεισμού. Παρ’ όλα αυτά, τα βασικά έσοδα είναι πιθανό να συνεχίσουν να λαμβάνουν υποστήριξη από τη συνεχιζόμενη αύξηση των εταιρικών δανείων – λόγω της αυξημένης αξιοποίησης των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) – και της αυξανόμενης ζήτησης για δάνεια λιανικής και στεγαστικά δάνεια.

Μετά την επιτυχημένη εκκαθάριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) τα τελευταία χρόνια, οι τέσσερις τράπεζες ανέφεραν μια μέτρια μείωση 1% στις χρεώσεις απομείωσης δανείων στα τέλη Ιουνίου 2025, “χτίζοντας” πάνω στη μείωση κατά 28% σε ετήσια βάση που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Αυτές οι τάσεις έχουν υποστηρίξει την κερδοφορία και οι τέσσερις τράπεζες στοχεύουν όλες να διατηρήσουν ισχυρούς δείκτες απόδοσης έως το 2026. Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RoE) τους κρίνεται ευνοϊκή σε σχέση με τον μέσο όρο περίπου 9,9% που αναφέρθηκε από τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες τον Μάρτιο του 2025.

Χρηματοδότηση και ρευστότητα παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα χάρη στην υψηλή βάση καταθέσεων πελατών

Οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρές θέσεις ρευστότητας, με μέσο Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) 209% στα τέλη Ιουνίου 2025 – πολύ πάνω από τον μέσο όρο 156% για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι καταθέσεις εγχώριων πελατών αυξήθηκαν κατά περίπου 5,1% σε ετήσια βάση και παραμένουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 75% του συνολικού ενεργητικού τους. Η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ – κυρίως μέσω TLTRO – έχει αποπληρωθεί σχεδόν πλήρως κατά τη διάρκεια του 2025, με την Alpha Bank μόνο να διατηρεί ένα μικρό ανεξόφλητο υπόλοιπο από τον Ιούνιο του 2025. Αυτές οι αποπληρωμές έχουν μειώσει το επίπεδο των βεβαρημένων περιουσιακών στοιχείων και έχει ενισχύσει περαιτέρω τα προφίλ ρευστότητας των τραπεζών.

Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου – κυρίως ομόλογα και έντοκα γραμμάτια – παραμένουν η κύρια πηγή ρευστών περιουσιακών στοιχείων για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ήμισυ των επενδυτικών τους χαρτοφυλακίων. Αυτές οι συμμετοχές ταξινομούνται κυρίως ως διακρατούμενοι έως τη λήξη τίτλοι (Held-to-Maturity) και καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, ενώ οι αποτελεσματικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου των τραπεζών τις έχουν προστατεύσει από τις μεταβολές των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, και οι τέσσερις τράπεζες συνέχισαν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023-25 για να ανταποκριθούν στους στόχους MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ίδιων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) του 2025. Κατά τη διάρκεια του 2024 άντλησαν αθροιστικά περίπου 5 δισ. ευρώ σε ομόλογα ανώτερης κατηγορίας (senior preferred), με μέσο σταθμισμένο κουπόνι 4,3% – μία βελτίωση περίπου 250 μονάδων βάσης σε σύγκριση με το σύνολο του έτους 2023. Η εκδοτική τους δραστηριότητα συνεχίστηκε και στο πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις 4 τράπεζες να αντλούν επιπλέον 2,1 δισ. ευρώ έως τον Ιούλιο του 2025, με πιο ευνοϊκό μέσο κουπόνι περίπου 3%, αντανακλώντας τη βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά μετά από διαδοχικές αναβαθμίσεις αξιολόγησης.