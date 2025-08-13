Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, August 13

    ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο από ΑΑΔΕ σε γνωστό beach restaurant στην Ρόδο

    Επιχειρήσεις
    ΑΑΔΕ:-Λουκέτο-και-πρόστιμο-από-ΑΑΔΕ-σε-γνωστό-beach-restaurant-στην-Ρόδο
    ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο από ΑΑΔΕ σε γνωστό beach restaurant στην Ρόδο

    Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με την Αρχή είναι ότι η γνωστή επιχείρηση βρέθηκε

    • να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και
    • να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω

    ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

    Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

    Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com