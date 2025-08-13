ΑΑΔΕ:-Λουκέτο-&-πρόστιμο-σε-γνωστό-beach-restaurant-στη-Ρόδο-για-ομπρέλες-χωρίς-αποδείξεις

Νέα περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό εντόπισαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, γνωστή επιχείρηση, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου, βρέθηκε

να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και

να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ.

Με άλλα λόγια, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών που εκμίσθωνε εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά – και δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ.

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.