Ανάλυση-guardian:-Ο-Τραμπ-μόνος-του-σε-ένα-δωμάτιο-με-τον-Πούτιν-είναι-η-απόλυτη-συνταγή-για-την-καταστροφή

Πριν από επτά χρόνια, το 2018, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν συναντηθεί στη Φιλανδία, έπειτα από πρόσκληση του τότε προέδρου Σάουλι Νιινίστο. Οι σχέσεις των δύο χωρών δεν ήταν καλές, για λόγους κάπως διαφορετικούς από σήμερα: επρόκειτο για την υποψία ρωσικής επιρροής στις εκλογές του 2016, αλλά και το Ουκρανικό.

Ο Τραμπ, υπενθυμίζει σε ανάλυσή του ο Guardian, βγήκε από τη συνάντηση σχεδόν ζαλισμένος από τον Ρώσο ομόλογό του. Οι σύμβουλοί τον άκουσαν να εμφανίζεται σίγουρος ότι η Ρωσία δεν ήταν πίσω από την προσπάθεια επηρεασμού των εκλογών – και το μόνο που θα ήθελαν ήταν να τελειώσει η συνέντευξη Τύπου το ταχύτερο.

Λίγο πριν από τη συνάντηση που θα έχουν Τραμπ και Πούτιν την Παρασκευή στην στρατιωτική βάση Έλμεντορφ της Αλάσκας, το διακύβευμα φαίνεται πολύ μεγαλύτερο.

Αν και ο Λευκός Οίκος όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος έσπευσαν να μετριάσουν τις προσδοκίες από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Τραμπ είχε μιλήσει σαφώς για «ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς να είναι παρών ο Ουκρανός ηγέτης.

Είναι, λοιπόν, υπερβολικό να ανησυχούν οι Ευρωπαίοι ότι και τώρα, με τη «βαριά» ατζέντα του 2025, ο Τραμπ θα βγει από τη συνάντηση μεταφέροντας το αφήγημα του Κρεμλίνου;

O Πούτιν, όπως εξηγεί ο Guardian, θα προσπαθήσει να διαμορφώσει την άποψη του Τραμπ για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ειρηνευτική συμφωνία, με τρόπο που (φυσικά) θα αποφέρει το μέγιστο όφελος στο Κρεμλίνο. Θα είναι μια νέα Γιάλτα, λέει χαρακτηριστικά αναλυτής στη βρετανική εφημερίδα, όπως στη συνάντηση του 1945 όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση και η Βρετανία αποφάσισαν τη μοίρα της μισής Ευρώπης χωρίς να λάβουν υπόψη τις απόψεις των χωρών αυτών.

Ωστόσο ο Τραμπ μίλησε και για μια συνάντηση στην οποία θα καταλάβει τα πρώτα λεπτά αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα ή όχι, οπότε θα πράξει ανάλογα. Αυτή η κυκλοθυμική προσέγγιση του Τραμπ στην εξωτερική πολιτική μπορεί να ευνοεί τους αντιπάλους των ΗΠΑ, αλλά τους έχει απογοητεύσει κιόλας, σχολιάζει ο Guardian. Ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ προτιμούν να προετοιμάζονται καλύτερα πριν συναντηθούν με τον Τραμπ, ακριβώς λόγω της απρόβλεπτης συμπεριφοράς του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Πούτιν δεν θα αφήσει να περάσει ανεκμετάλλευτη η ευκαιρία να δοκιμάσει να επηρεάσει τον Τραμπ στο τετ-α-τετ που θα έχουν, μόνο με τους διερμηνείς τους.

Θα έχουν όμως πραγματικές επιπτώσεις ότι αποφασίσουν οι δύο άνδρες στην κατ’ιδίαν συνάντησή τους; Η προϊστορία λέει ότι το 2018 αυτά που συμφώνησαν για τη μία και την άλλη πλευρά δεν υλοποιήθηκαν παρά . Αυτή τη φορά όμως το «μενού» περιλαμβάνει την Ουκρανία και οι συνέπειες θα είναι βαρύτερες.