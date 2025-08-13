Ανδρουλάκης:-Η-σκέψη-μας-είναι-με-τους-κατοίκους,-τους-πυροσβέστες,-τους-πιλότους-και-τους-εθελοντές-που-δίνουν-τη-μάχη

Οι κάτοικοι σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Κεφαλονιά, Μέγαρα, Βόνιτσα, Άρτα και Αιτωλοακαρνανία, δοκιμάζονται για δεύτερη μέρα.

Η σκέψη μας είναι μαζί τους όπως και σε πυροσβέστες, πιλότους εναέριων μέσων και εθελοντές, που δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα.