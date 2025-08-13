Ανοδος-επιβατικής-κίνησης-7,3%-στο-επτάμηνο-για-το-αεροδρόμιο-«Μακεδονία»

Σε τροχιά ανόδου συνεχίζει το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση κατά το πρώτο επτάμηνο του 2025, έναντι και του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία της Fraport, που αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του αεροδρομίου «Μακεδονία» (www.skg-airport.gr), στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου φέτος διακινήθηκαν 4,36 εκατ. επιβάτες, έναντι των 4,07 εκατ. επιβατών την αντίστοιχη περίοδο του 2024, επιβεβαιώνοντας πως η Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους πλέον ζωντανούς αεροπορικούς κόμβους της χώρας.

Όσον αφορά τους επιβάτες πτήσεων εσωτερικού, η θετική ποσοστιαία μεταβολή στο 7μηνο φέτος -και έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, φθάνει στο 3,8%, με 1,427.889 εκατ. επιβάτες να διακινούνται μέσω του «Μακεδονία» , όταν πέρυσι ήταν 1,375.147 εκατ. επιβάτες.

Μάλιστα, με βάση τα αναρτημένα στοιχεία, από τον Απρίλιο η κίνηση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ξεκίνησε να «χτυπάει κόκκινο» και κορυφώθηκε τον Ιούλιο, οπότε και ταξίδεψαν συνολικά 882.656 επιβάτες, από 817.924 επιβάτες τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τονίζεται, δε, ότι οι επιβάτες διεθνών πτήσεων έφθασαν τους 639.752 τον φετινό Ιούλιο, από 576.717 τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι επιβάτες εσωτερικού ανήλθαν σε 242.904, έναντι 241.207 τον Ιούλιο του 2024.

Τον φετινό Απρίλιο, οι επιβάτες εσωτερικού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ανήλθαν σε 202.244, περισσότεροι κατά 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, τον Μάιο σε 204.598 από 206.367, σημειώνοντας ελαφρά μείωση κατά 0,9%, τον Ιούνιο σε 225.105 έναντι των 215.002 πέρυσι (+4,7%) και τον Ιούλιο σε 242.904 από 241.207 (+0,7%).

Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες των διεθνών πτήσεων, τον Απρίλιο φέτος ανήλθαν σε 425.033 από 388.397 (+9,4%) τον αντίστοιχο περσινό μήνα, τον Μάιο σε 507.776 από 480.270 (+5,7%), τον Ιούνιο σε 546.503 από 50.3.821 (+8,5%) και τον Ιούλιο σε 639.752, από 576.717 (+10,9%).

Οι συνολικές πτήσεις Ιουλίου (7.129) αυξήθηκαν κατά 10,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα (6.474), ενώ στο σύνολο του επταμήνου φέτος, αυτές ανήλθαν σε 33.982, από 32.054 την αντίστοιχη περσινή περίοδο (+6%).

Την πρώτη πεντάδα εθνικοτήτων με τη μεγαλύτερη επιβατική παρουσία στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» απαρτίζουν οι Έλληνες, Γερμανοί, Βρετανοί, Κύπριοι και Ιταλοί.

