Γ.-Αυτιάς-προς-Κομισιόν:-Άμεση-αποζημίωση-των-πυρόπληκτων-από-το-Ευρωπαϊκό-Ταμείο-Αλληλεγγύης

Επιστολή προς τους επιτρόπους Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις και Προϋπολογισμού Πιόρτ Σεράφιν, απέστειλε ο ευρωβουλευτής της, Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, ζητώντας την άμεση αποζημίωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης των πληγέντων από τις πυρκαγιές στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, η επιστολή του έχει ως εξής:

Αγαπητοί κ. Επίτροποι,

Η χώρα μου, η Ελλάδα, πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από πλήθος πυρκαγιών, οι οποίες έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Με την παρούσα επιστολή σας ζητώ να παρέμβετε άμεσα, ώστε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης να ενεργοποιηθεί ταχύτατα για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.

Αυτή η κίνησή σας θα δείξει και την έμπρακτη στήριξη της Κομισιόν στους δοκιμαζόμενους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Ευελπιστώ στην ταχύτητα των ενεργειών σας.