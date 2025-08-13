ΕΛΤΟΝ-Χημικά:-Υποτιμημένος-ηγέτης-με-60%-περιθώριο-ανόδου

Η ανακοίνωση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης για επενδύσεις ύψους 10 δισ. ευρώ έως το 2040 σε έργα ύδρευσης και διαχείρισης υδάτων πυροδότησε πρόσφατα ένα ισχυρό ράλι στο χρηματιστηριακό τερέν. Μέσα σε λίγες μέρες, μετοχές όπως ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΠΣ, ΒΙΟΣΚ και ΓΕΒΚΑ κατέγραψαν εκρηκτικά κέρδη, αγγίζοντας έως και το +38%. Ωστόσο, η αγορά παρέλειψε έναν σημαντικό παίκτη με μακρά και αποδεδειγμένη παρουσία στον χώρο… την ΕΛΤΟΝ Χημικά (ΕΛΤΟΝ).

Το οξύμωρο είναι ολοφανερό. Εταιρείες που μόλις “μύρισαν” το επενδυτικό στόρυ εκτοξεύθηκαν, ενώ η ΕΛΤΟΝ, που εδώ και χρόνια δραστηριοποιείται στον πυρήνα της επεξεργασίας νερού και της αγροτικής διαχείρισης πόρων, έμεινε ουσιαστικά ακούνητη. Μάλλον η αγορά δεν γνώριζε – ή δεν έψαξε – ότι ο όμιλος διαθέτει πλήρες portfolio προϊόντων για ύδρευση, άρδευση, τεχνολογίες εξοικονόμησης και επεξεργασίας νερού, και μάλιστα με ισχυρή διείσδυση στη γεωργία, τον τομέα που καταναλώνει το 93% του νερού στην Ελλάδα και τον τομέα που θα πέσουν και τα περισσότερα κεφάλαια από τα 10 δισ. ευρώ.

Η αγορά δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι στο σταυροδρόμι της βιώσιμης γεωργίας, τεχνολογιών εξοικονόμησης και βιομηχανικής επεξεργασίας νερού, η ΕΛΤΟΝ έχει ήδη τοποθετηθεί. Ότι ο όμιλος είναι ήδη μέσα στο γήπεδο, με εμπειρία, υποδομές και προϊόντα.

Σαν να έχεις δηλαδή τον MVP στον πάγκο και να μην τον έχεις βάλει ακόμα να παίξει. Βέβαια όταν η ροή των έργων ξεκινήσει, η μετοχή της ΕΛΤΟΝ θα εμφανιστεί στα ραντάρ των επενδυτών αλλά σε πολύ υψηλότερη τιμή από τη σημερινή.

Τα 10 δισ. ευρώ έως το 2040 – με 5 δισ. ήδη μέχρι το 2030 – είναι ένα γιγάντιο νούμερο κεφαλαίων που θα στοχεύσουν συν τοις άλλοις σε αύξηση αποδοτικότητας της άρδευσης, σε συστήματα άρδευσης στάγδην, σε έξυπνα συστήματα διαχείρισης νερού σε αγροτικές περιοχές και σε τεχνολογίες εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης.

Όλα αυτά μεταφράζονται σε τεράστια ζήτηση για προϊόντα και λύσεις που ήδη προσφέρει η ΕΛΤΟΝ, από μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης, διηθητικά μέσα και ενεργούς άνθρακες, έως οργανικά κροκιδωτικά – πολυηλεκτρολύτες, ρητίνες ιοντοεναλλαγής, φίλτρα και δεσμευτικά βαρέων μετάλλων.

Και δεν μιλάμε εδώ για μια μικρή εταιρεία. Η ΕΛΤΟΝ είναι ένας όμιλος με μεγάλη περιφερειακή ισχύ. Με παρουσία σε 13 χώρες, 9 διαμετακομιστικά κέντρα και πάνω από 6.000 προϊόντα σε 15.000 πελάτες, ο όμιλος έχει χτίσει δίκτυο και τεχνογνωσία που δύσκολα αντιγράφονται. Η γεωγραφική της επέκταση από την Ελλάδα και την Κύπρο έως την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Τουρκία σημαίνει ότι μπορεί να συμμετάσχει όχι μόνο σε ελληνικά, αλλά και σε περιφερειακά έργα ύδρευσης και διαχείρισης υδάτων, ιδιαίτερα στη ΝΑ Ευρώπη, όπου το πρόβλημα της λειψυδρίας εντείνεται.

Κοιτώντας δε τα θεμελιώδη στοιχεία του ομίλου, βλέπουμε ότι παρά τη μείωση πωλήσεων το 2024 στα 161,2 εκατ. ευρώ (-8,6%), η ΕΛΤΟΝ ενίσχυσε τα περιθώρια μικτού κέρδους στο 15,89% και τα EBITDA στα 8,4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 81% στα 3,7 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη σχεδόν τριπλασιάστηκαν στα 2,58 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, το 2025, η εικόνα βελτιώνεται αισθητά, με τον κύκλο εργασιών στο πρώτο εξάμηνο να αυξάνεται κατά 10% στα 89,9 εκατ., με ισχυρή συμβολή και από την τουρκική θυγατρική. Παράλληλα, η εξαγορά της Ν. Λέκος Χημικά, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας, προσθέτει έσοδα και συμπληρώνει στρατηγικά την γκάμα προϊόντων.

Αν βάλουμε τα νούμερα σε διεθνές πλαίσιο, με τιμή μετοχής 1,92 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 51,5 εκατ. ευρώ, η ΕΛΤΟΝ αποτιμάται με μια αξία που θυμίζει έκπτωση αποθήκης.

Οι μεσοσταθμικοί δείκτες αποτίμησης για τις εταιρείες του κλάδου των ειδικών χημικών και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επεξεργασία νερού το 2025, με βάση τις εισηγμένες συγκρίσιμες εταιρείες, διαμορφώνονται περίπου στις 15x το EV/LTM EBITDA.

Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη έκθεση της Raymond James Financial, με τίτλο “Water Quarterly”, ο ίδιος πολλαπλασιαστής ~15x στο EV/LTM EBITDA ισχύει και για επιμέρους υποτομείς που συνδυάζουν χημικά και υπηρεσίες στον τομέα του νερού. Οι συγκεκριμένες αποτιμήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως το “άνω όριο” για εταιρείες υψηλής ποιότητας, ενώ για πιο βιομηχανικές ή κυκλικές δραστηριότητες οι αποτιμήσεις κινούνται συνήθως χαμηλότερα, περίπου στο εύρος 10x – 12x το EV/LTM EBITDA.

Για παράδειγμα, η Εcolab έχει EV/EBITDA 27.6x με 28.6x, η Solenis ~13x, η Hawkins ~16x, η γαλλική SNF Floerger 12x, η φινλανδική Kemira ~11x (παραγωγή χημικών για βιομηχανίες και επεξεργασία νερού) και οι πιο βαριές πολυεθνικές με μεγάλη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για water‑treatment χημικά, BASF ~10.0x και Dow Inc. ~9.5x.

Η ΕΛΤΟΝ, λοιπόν, με EBITDA 8,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,58 εκατ. ευρώ, βρίσκεται περίπου στο EV/EBITDA ~8x με σημαντικά χαμηλότερο όμως debt ratio από πολλούς άλλους ομοειδής ομίλους.

Αν εφαρμόσουμε τον πλέον συντηρητικό πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 11x με EBITDA 2025 στα 9,2 εκατ. (εκτίμηση με βάση την αύξηση πωλήσεων), το implied enterprise value είναι ~102 εκατ. ευρώ. Με καθαρό δανεισμό 19,4 εκατ. ευρώ , η εύλογη κεφαλαιοποίηση φτάνει τα ~82 εκατ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε τιμή μετοχής 3,00 με 3,10 ευρώ ή ένα πολύ εκρηκτικό περιθώριο ανόδου της τάξης του +56% έως +62%.

Και επαναλαμβάνω, ότι η τιμή αυτή είναι χωρίς ακόμα να έχουμε βάλει στο επιχειρηματικό κάδρο του ομίλου στρατηγικά νέα, όπως είναι: οι δημοπρατήσεις έργων νερού που θα απαιτούν τεχνογνωσία και προϊόντα, όπως αυτά της ΕΛΤΟΝ, η επέκταση στο agritech με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού στη γεωργία, η αξιοποίηση της εξαγοράς Ν. Λέκος για cross-selling στρατηγικές συνέργειες και η ενίσχυση διεθνούς παρουσίας και πρόσβασης σε μεγάλα κοινοτικά προγράμματα.

Κάτι τέτοιες πάντως σοβαρά υποτιμημένες μετοχές σε σχέση με το κλάδο τους δε θα μείνουν καθόλου απαρατήρητες από τα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια όταν το Ελληνικό Χρηματιστήριο περάσει στο Euronext και μπεί στις ανεπτυγμένες αγορές.

Ιδιαιτέρως θετική είναι και η διαγραμματική ανάλυση της μετοχής καθώς μόλις τώρα ξεκινάει από τα χαμηλά την ανοδική κίνηση που θα την οδηγήσει μέσα στο εύρος διακύμανσης των 2,42 με 3 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι άλλωστε η ανοδική διάσπαση του καναλιού “C” αλλά και η ένδειξη του κλειστού αλγοριθμικού Bollinger που δίνει ανοδική ένδειξη για πρώτη φορά μετά από 680 μέρες. Για τους στατιστικούς τύπους να αναφέρω ότι τη τελευταία φορά που ο αλγοριθμικός δείκτης είχε δώσει την ίδια ένδειξη το Μάρτιο του 2021 η μετοχή έκανε ένα ράλι +105%.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 13, 2025