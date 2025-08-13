Επιστρέφει-στην-Αθήνα-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης-λόγω-των-πυρκαγιών

Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρεθεί εντός της ημέρας (Τετάρτη) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεχίζεται η σκληρή μάχη των πυροσβεστών με τα πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της μέρας θα μεταβεί στην Πολιτική Προστασία, ενώ θα λάβει μέρος και στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.