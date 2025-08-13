ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ:-Αποκαθίσταται-η-λειτουργία-του-Επιχειρηματικού-Πάρκου-Πάτρας

Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη ήταν οι ζημιές που καταγράφηκαν στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη ήταν οι ζημιές που καταγράφηκαν στο Επιχειρηματικό Πάρκο Πάτρας, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία του, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη. Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.