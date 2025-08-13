Η-Κίνα-επιβάλλει-κυρώσεις-σε-δύο-ευρωπαϊκές-τράπεζες-ως-αντίποινα

Κυρώσεις σε δύο τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε η Κίνα, υλοποιώντας την υπόσχεσή της να ανταποδώσει μετά την απόφαση του μπλοκ να στοχεύσει συγκεκριμένες κινεζικές τράπεζες για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Κίνα συμπεριέλαβε τις UAB Urbo Bankas και AB Mano Bankas στη λίστα αντιμέτρων της, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου σε δήλωση την Τετάρτη. Η κίνηση απαγορεύει σε οργανισμούς και ιδιώτες στην Κίνα να πραγματοποιούν συναλλαγές, συνεργασίες και άλλες δραστηριότητες με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Σε ξεχωριστή δήλωση, το υπουργείο εξέφρασε την ελπίδα ότι η ΕΕ θα εκτιμήσει τη σχέση της με την Κίνα, θα διορθώσει τις εσφαλμένες ενέργειές της και θα σταματήσει να βλάπτει τα συμφέροντα της χώρας.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε κυρώσεις σε δύο κινεζικές τράπεζες και πέντε εταιρείες με έδρα την ασιατική χώρα, στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου μέτρων κατά της Μόσχας. Η ΕΕ ανέφερε ότι οι τράπεζες εντάχθηκαν στη λίστα επειδή παρείχαν υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων που υπονόμευαν τον σκοπό των κυρώσεων.

Οι στενές σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία είχαν ήδη οδηγήσει τις τράπεζές της να υποστούν παρόμοιες κυρώσεις από τις ΗΠΑ, γεγονός που τις ώθησε να επανεξετάσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τους πελάτες τους. Ορισμένες κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες της χώρας περιόρισαν αυστηρά τη χρηματοδότηση προς Ρώσους πελάτες στις αρχές του περασμένου έτους, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να εγκρίνουν δευτερογενείς κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας.