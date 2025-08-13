Η οικονομική υπεροπλία της Κίνας: Πώς το Πεκίνο ελέγχει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

Τον Μάρτιο του 2025, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έστειλε ένα σαφές μήνυμα σε ξένους επιχειρηματίες: «Η προσπάθεια αποσύνδεσης και διατάραξης των αλυσίδων εφοδιασμού θα βλάψει μόνο τους άλλους και δεν θα ωφελήσει τον εαυτό του». Ο Economist χαρακτήρισε τη δήλωση αυτή «σοφή συμβουλή», επαινώντας τη «μαεστρία» του Πεκίνου στη διεξαγωγή ενός αθόρυβου αλλά ισχυρού εμπορικού πολέμου. Παρά την προσωρινή ανακωχή με τις ΗΠΑ, η Κίνα φαίνεται να κρατά τα ηνία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της κυριαρχία σε κρίσιμα υλικά και εξαρτήματα.

Η Στρατηγική της Ασύμμετρης Εξάρτησης

Η Κίνα δεν βασίζεται πλέον μόνο στην τεράστια αγορά της ή στις εξαγωγές τελικών προϊόντων. Αντίθετα, έχει χτίσει ένα «οικονομικό οπλοστάσιο» που βασίζεται στον έλεγχο σπάνιων πρώτων υλών και βασικών εξαρτημάτων, απαραίτητων για βιομηχανίες παγκοσμίως. Από σπάνιες γαίες για μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων και smartphones μέχρι μαγνήτες για κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών, η Κίνα κατέχει σχεδόν μονοπωλιακή θέση σε υλικά που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας βιομηχανίας.

Το 2020, ο Σι Τζινπίνγκ έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο: να απαλλάξει τις κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού από ξένες εισροές, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει την εξάρτηση άλλων χωρών από την Κίνα. Σε μια μυστική συνεδρίαση, δήλωσε ότι τέτοιες ασύμμετρες εξαρτήσεις αποτελούν «ισχυρό αντίμετρο και αποτρεπτική ικανότητα» έναντι όσων επιχειρούν να περιορίσουν την πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες προμήθειες. Με άλλα λόγια, η Κίνα επιδιώκει να γίνει απαραίτητη για τον κόσμο, χωρίς να εξαρτάται η ίδια από αυτόν.

Το Όπλο των Εξαγωγικών Αδειών

Από το 2023, το Πεκίνο έχει θεσπίσει ένα σύστημα «αδειών εξαγωγής» για περισσότερα από 700 κρίσιμα προϊόντα. Οι εταιρείες που θέλουν να προμηθευτούν αυτά τα υλικά πρέπει να δηλώνουν τον τελικό χρήστη, δίνοντας στην Κίνα τη δυνατότητα να περιορίζει στοχευμένα την πρόσβαση σε συγκεκριμένες χώρες ή εταιρείες. Για παράδειγμα, μπορεί να σταματήσει την παροχή μαγνητών για αεροπορικούς κινητήρες σε ορισμένους πελάτες, ενώ συνεχίζει να προμηθεύει άλλους, ανεβάζοντας παράλληλα το κόστος.

Αυτή η τακτική αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική το 2025. Τον Απρίλιο, η Κίνα αντέδρασε στους αμερικανικούς δασμούς, διακόπτοντας την παροχή επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και μαγνητών, κρίσιμων για την αμερικανική βιομηχανία. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, αξίας 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, βρέθηκε σε κρίση, αναγκάζοντας τον πρόεδρο Τραμπ να αναζητήσει επειγόντως διπλωματική λύση.

Πιέζοντας την Ευρώπη και την Ινδία

Η Ευρώπη δεν έμεινε ανεπηρέαστη. Τον Ιούλιο του 2025, ενόψει της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας, η ροή σπάνιων γαιών και τεχνολογιών μπαταριών προς την Ευρώπη επιβραδύνθηκε χωρίς προφανή εξήγηση. Η Κίνα μετέτρεψε την επανέναρξη αυτών των ροών σε διαπραγματευτικό χαρτί, αναγκάζοντας την ΕΕ να επανεξετάσει τη στάση της.

Η Ινδία, επίσης, ένιωσε την πίεση. Η Κίνα περιόρισε τις άδειες εξαγωγής για μηχανήματα και σπάνια μέταλλα που χρειάζονται οι γραμμές παραγωγής της Apple στην Ινδία, επιβραδύνοντας την παραγωγή iPhone και AirPods. Η απόσυρση εκατοντάδων Κινέζων μηχανικών της Foxconn από την Ινδία υποδηλώνει ότι οι κινήσεις αυτές ήταν συντονισμένες, ενισχύοντας την εικόνα ενός προσεκτικά σχεδιασμένου σχεδίου.

Η Δύναμη του Ελέγχου της Αλυσίδας Εφοδιασμού

Η στρατηγική της Κίνας δεν βασίζεται στην πώληση τελικών προϊόντων, αλλά στον έλεγχο των κρίσιμων εξαρτημάτων που χρειάζονται οι ανταγωνιστές της για να λειτουργήσουν. Όπως σημειώνει η Ρεβέκα Αρκεσάτι του MERICS, οι έλεγχοι εξαγωγών στοχεύουν στη διατήρηση αλυσίδων υψηλής προστιθέμενης αξίας εντός της Κίνας. Αυτό επιτρέπει στις κινεζικές βιομηχανίες να προμηθεύονται φθηνότερα υλικά στο εσωτερικό, ενώ οι ξένες εταιρείες αντιμετωπίζουν ελλείψεις και αυξημένα κόστη, χάνοντας ανταγωνιστικότητα.

Η Κίνα δεν σταματά τις εξαγωγές τελικών προϊόντων, καθώς αυτό θα έβλαπτε τις δικές της εταιρείες. Αντίθετα, χρησιμοποιεί τη δύναμή της για να πιέσει τις ξένες βιομηχανίες που εξαρτώνται από τα κινεζικά εξαρτήματα. Αυτή η τακτική της δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις παγκόσμιες αγορές χωρίς να εκθέτει τη δική της οικονομία σε κινδύνους.

Μια Νέα Εποχή Οικονομικής Διπλωματίας

Η προσέγγιση της Κίνας σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην οικονομική διπλωματία. Ενώ παλαιότερα περιόριζε την πρόσβαση ξένων προϊόντων στην εσωτερική της αγορά, όπως το λιθουανικό βοδινό, τώρα ο Σι Τζινπίνγκ χρησιμοποιεί το «οικονομικό οπλοστάσιο» για να πιέσει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Με τις ΗΠΑ και την ΕΕ να αναζητούν τρόπους σταθεροποίησης των εμπορικών τους σχέσεων με το Πεκίνο, η Κίνα φαίνεται να κρατά το πάνω χέρι, αξιοποιώντας τη μοναδική της θέση ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής κρίσιμων υλικών στον κόσμο.

Η στρατηγική του Σι δεν είναι απλώς μια επίδειξη ισχύος, αλλά ένα καλοσχεδιασμένο σχέδιο για να διασφαλίσει ότι η Κίνα παραμένει απαραίτητη στην παγκόσμια οικονομία. Καθώς οι ΗΠΑ, η ΕΕ και άλλοι παίκτες προσπαθούν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, το Πεκίνο έχει ήδη κάνει το επόμενο βήμα, μετατρέποντας την εξάρτηση των άλλων σε όπλο.