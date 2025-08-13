Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, August 13

    Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία συνδρομητών σε πυρόπληκτες περειοχές

    Επιχειρήσεις
    Η-cosmote-telekom-διευκολύνει-την-επικοινωνία-συνδρομητών-σε-πυρόπληκτες-περειοχές
    Η COSMOTE TELEKOM διευκολύνει την επικοινωνία συνδρομητών σε πυρόπληκτες περειοχές

    Τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, ‘Αρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Χίο, στηρίζει η COSMOTE TELEKOM.

    Τους συνδρομητές της που πλήττονται από τις πυρκαγιές σε Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Αχαΐα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Χίο, στηρίζει η COSMOTE TELEKOM.

    Ειδικότερα, η COSMOTE TELEKOM προσφέρει δωρεάν 1.500 λεπτά ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα και δωρεάν απεριόριστο Internet από το κινητό για 15 ημέρες, σε όλους τους πελάτες κινητής-συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής, οικιακούς και εταιρικούς. Όλοι οι δικαιούχοι συνδρομητές ενημερώνονται για την ενεργοποίηση των δωρεάν πακέτων μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS).

    Επιπλέον, για τη διευκόλυνση των συνδρομητών της, η COSMOTE TELEKOM θα αναστείλει για 15 ημέρες κάθε διαδικασία για -οριστική ή προσωρινή- φραγή για όλες τις συνδέσεις COSMOTE TELEKOM σταθερής, κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης στις εν λόγω πληγείσες περιοχές.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com