Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές – Υψηλό 13 ετών ο ισπανικός IBEX

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινήθηκε ανοδικά κατά 0,69% στις 24.189,91 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,19% στις 9.165,23 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,66% στις 7.804,97 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB ανέβηκε κατά 0,60% στις 42.186,37 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε κέρδη 1,05% στις 15.021,70 μονάδες, επίπδοση που είναι η ισχυρότερη από τον Δεκέμβριο του 2007, και ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με ήπια άνοδο 0,05% στις 7.759,56 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τρμαπ πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ηγέτες με φόντο το Ουκρανικό. Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου καθησύχασε τους Ευρωπαίους για τις προθέσεις του στη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8). Οι Ευρωπαίοι, όπως και οι Ουκρανοί, απορρίπτουν σταθερά την εκχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Κρεμλίνο.