Λίβερπουλ: Πωλήσεις ρεκόρ για τη νέα εμφάνιση της Adidas – Εκτοξεύτηκαν πάνω από 700%

Η νέα εποχή της συνεργασίας της Λίβερπουλ με την Adidas ξεκίνησε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, αφού η καινούργια εμφάνιση της βρετανικής ομάδας διαλύει τα ρεκόρ και γεμίζει τα ταμεία της.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία των εντός και εκτός έδρας εμφανίσεων της σεζόν 2025-26 έχει ήδη καταρρίψει τα προηγούμενα ρεκόρ πωλήσεων, με τον σύλλογο να επιβεβαιώνει ότι πουλήθηκαν οι περισσότερες φανέλες την πρώτη εβδομάδα στην ιστορία του. Σύμφωνα με την Λίβερπουλ, μόνο οι εντός έδρας εμφανίσεων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 700% σε σύγκριση με πέρυσι, με οπαδούς από 150 χώρες να έχουν προχωρήσει σε παραγγελίες.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από τις πωλήσεις, αντιπροσωπεύοντας το 80% των συνολικών αγορών. Επίσης, το ανακαινισμένο κεντρικό κατάστημα στο Άνφιλντ γνώρισε την πιο πολυάσχολη εβδομάδα του το περασμένο επταήμερο, σε έναν τέλειο timing για την κυκλοφορία των νέων εμφανίσεων.

Οι νέες εμφανίσεις της Λίβερπουλ, σχεδιασμένες από την Adidas, έχουν κάνει παγκόσμια αίσθηση, με τους οπαδούς να μπορούν πλέον να αποκτήσουν τα νέα σχέδια μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της LFC, των διεθνών καταστημάτων και της εφαρμογής LFC Store. Τόσο οι εντός όσο και εκτός έδρας εμφανίσεις είναι διαθέσιμες σε κοντομάνικα και μακριμάνικα σχέδια, προσφέροντας στους οπαδούς περισσότερες επιλογές από ποτέ.

Για την προώθηση των εμφανίσεων, μεγάλα αστέρια της ομάδας όπως ο Βίρτζιλ βαν Ντάικ και ο Μοχάμεντ Σάλαχ, συμμετείχαν σε ένα βίντεο με θέμα την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων. Μαζί τους εμφανίστηκαν θρύλοι του συλλόγου, όπως οι Σερ Κένι Ντάλγκλις, Ίαν Ρας, Τζον Μπαρνς, Ρόμπι Φάουλερ και Τζέιμι Κάραχερ.

Το βίντεο και το συνοδευτικό περιεχόμενο των teaser έχουν συγκεντρώσει πάνω από 40 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες, ενώ η καμπάνια έχει αποφέρει 17 εκατομμύρια engagements και 423 εκατομμύρια impressions στα social media της Λίβερπουλ. Καμία άλλη ομάδα της Premier League δεν έχει πλησιάσει αυτό το επίπεδο engagement για την κυκλοφορία μιας εμφάνισης αυτή τη σεζόν.

Ένα όνομα ποδοσφαιριστή έχει ξεχωρίσει στις πωλήσεις των εμφανίσεων. Αυτό δεν είναι άλλο από τον Φλόριαν Βιρτζ, ο οποίος αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, αφού η αγγλική ομάδα έδωσε 150 εκατ. ευρώ στην Λεβερκούζεν για την απόκτησή του. Από κοντά ακολουθεί ο Ντιόγκο Ζότα, με τους οπαδούς να αποτίουν φόρο τιμής στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις αρχές Ιουλίου.