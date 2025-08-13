Μπέσεντ:-Τα-επιτόκια-της-fed-θα-έπρεπε-να-είναι-150-με-175-μονάδες-βάσης-χαμηλότερα

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα επιτόκια είναι «πολύ περιοριστικά» και θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα επιτόκια είναι «πολύ περιοριστικά» και θα έπρεπε να είναι 150 με 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα.

Μιλώντας σε συνέντευξή του στο -, δήλωσε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων τους επόμενους μήνες – ξεκινώντας με μια μείωση μισής μονάδας τον Σεπτέμβριο.

«Υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα για μείωση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Μπέσεντ την Τετάρτη. «Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά μειώσεων επιτοκίων εδώ, ξεκινώντας με μια μείωση 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι με οποιοδήποτε μοντέλο, τα επιτόκια «θα έπρεπε πιθανώς να είναι 150, 175 μονάδες βάσης χαμηλότερα».

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε το βασικό επιτόκιο σταθερό φέτος σε ένα εύρος-στόχο 4,25%-4,5%.