    Wednesday, August 13

    Νέο ρεκόρ στον Nikkei 225 μετά τα κέρδη της Wall Street

    Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (13/8) ακολουθώντας τα κέρδη στη Wall Street, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

    Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 επέκτεινε τα κέρδη του και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη. Μεταξύ των κορυφαίων μετοχών του δείκτη είναι η Yokohama Rubber, η οποία κέρδισε 10% και η Renesas Electronics, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 7%. Η μετοχή της Tokyo Electric Power Company Holdings σημείωσε άνοδο 5,26%.

    «Η πρόσφατη ανατίμηση των ιαπωνικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τα θετικά βήματα που κάνει η κυβέρνηση για τη βελτίωση των κεφαλαιαγορών και της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως της εταιρικής ευαισθησίας στις τιμές των μετοχών», ανέφεραν οι αναλυτές της Fitch Solutions.

