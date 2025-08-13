Νέο-ρεκόρ-στον-nikkei-225-μετά-τα-κέρδη-της-wall-street

Οι αγορές της Ασίας κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (13/8) ακολουθώντας τα κέρδη στη Wall Street, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που αύξησαν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 επέκτεινε τα κέρδη του και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό την Τετάρτη. Μεταξύ των κορυφαίων μετοχών του δείκτη είναι η Yokohama Rubber, η οποία κέρδισε 10% και η Renesas Electronics, η οποία σημείωσε άνοδο άνω του 7%. Η μετοχή της Tokyo Electric Power Company Holdings σημείωσε άνοδο 5,26%.

«Η πρόσφατη ανατίμηση των ιαπωνικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τα θετικά βήματα που κάνει η κυβέρνηση για τη βελτίωση των κεφαλαιαγορών και της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως της εταιρικής ευαισθησίας στις τιμές των μετοχών», ανέφεραν οι αναλυτές της Fitch Solutions.