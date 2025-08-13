Παιχνίδια-εξουσίας-ρίχνουν-βαριά-σκιά-στη-Μονή-Σινά

Της Δώρας Αντωνίου

Σε όλο και πιο περίπλοκη εξίσωση εξελίσσεται η υπόθεση της Μονής Σινά, καθώς κάθε νέα εξέλιξη δείχνει να προκαλεί περαιτέρω περιπλοκή παρά να απλοποιεί την κατάσταση. Με προβληματισμό και ενόχληση είδε χθες η Αθήνα τη νέα ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε η τριμερής επιτροπή που συγκρότησε το Πατριαρχείο με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους στασιαστές μοναχούς.

Η εκτίμηση που προέκυψε, καθώς στην ανακοίνωση δεν γίνεται καμία αναφορά στα συγκεκριμένα γεγονότα που προκάλεσαν την παρέμβαση, είναι ότι βασική επιδίωξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είναι να ενισχύσει τον ρόλο και την παρέμβασή του και να παγιωθεί ως μεταβλητή της «εξίσωσης», παρά να συμβάλλει στην προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης.

«Μὲ ἀφορμὴν τὸ θερμὸν Πατρικὸν ἐνδιαφέρον καὶ τὴν πρόνοιαν τοῦ Μακαριωτάτου, ὡς αὕτη ἐξεφράσθη διὰ τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἀπεσταλμένων καὶ οἱ ὁποῖοι ἐγένετο δεκτοί μετὰ προθυμίας καὶ εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους τῶν Πατέρων, ἐτονίσθη ἡ σημασία τῆς συντονισμένης συνεργασίας μετὰ τῶν ἁρμοδίων Πολιτικῶν Ἀρχῶν πρὸς διατήρησιν πάντων τῶν ἐκ παραδόσεως ἀνεγνωρισμένων καθεστώτων καὶ ἰδιαιτέρων ρυθμίσεων, αἱ ὁποῖαι συνοδεύουσιν τὴν Ἱερὰν Μονήν καθ’ ὅλον τὸν διαχρονικὸν βίον αὐτῆς· ἐν ταυτῷ δὲ, κατέστη πρόδηλος ἡ ἐκ μέρους πάντων διάθεσις, ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ χρόνου, νὰ ἐπανεξετάζωνται, ἐφ’ ὅσον ἀπαιτηθῇ, αἱ ἀναγκαῖαι ἐνέργειαι πρὸς διατήρησιν ἢ καὶ διεκδίκησιν τῶν νομίμων δικαιωμάτων, ἐν πνεύματι ἠρέμου συνδιαλλαγῆς» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Γίνεται, επίσης, αναφορά σε λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση που έχει ορισθεί, χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία και, επομένως, είναι ασαφές αν πρόκειται για τη Γενική Συνέλευση που είχε συγκαλέσει για τις 7 Σεπτεμβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Η εκτίμηση πηγών με γνώση της πορείας των διαπραγματεύσεων είναι ότι όλες αυτές οι εξελίξεις προκαλούν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει με το καθεστώς της Μονής. Ήδη θεωρείται ότι έχουν γίνει βήματα πίσω σε σχέση με την πορεία των συζητήσεων πριν από περίπου δύο εβδομάδες και της εικόνας που υπήρχε τότε ως προς την προοπτική ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανακοίνωσε χθες ποινές προς τους στασιαστές μοναχούς και ειδικότερα ακοινωνησία για τους μοναχούς και επιπλέον αργία για τους κληρικούς. Τους ζητά, δε, να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Μένει να φανεί πως θα αντιδράσουν οι μοναχοί στην απόφαση να τους επιβληθούν ποινές. Γίνεται πάντως λόγος για εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα, καθώς οι μοναχοί στους οποίους έχουν επιβληθεί οι ποινές δεν μπορούν να συμμετέχουν σε καμιά διοικητική πράξη της Μονής, ούτε καν στη Γενική Συνέλευση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η κατάσταση περιπλέκεται διαρκώς και γίνεται όλο και πιο απαιτητική η προσπάθεια εξεύρεσης λύσης. Όπως επισημαίνει πηγή που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, όσο ενεργοποιούνται εξωγενείς παράγοντες, που αποσκοπούν στο να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για να αυξήσουν τις ζώνες επιρροής τους, οι διεργασίες για επίτευξη συμφωνίας θα γίνονται όλο και πιο δύσκολες.

