Παρέμβαση-Μητσοτάκη-στην-τηλεδιάσκεψη-για-την-Ουκρανία:-Τα-σύνορα-δεν-αλλάζουν-δια-της-βίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε μέρος το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Ο πρωθυπουργός στην παρέμβασή του υπογράμμισε τη σημασία του αμερικανικού ρόλου και της διατλαντικής σχέσης, επεσήμανε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και ότι έχει μεγάλη σημασία πώς θα αξιοποιηθεί, εφόσον επιτευχθεί.

Τέλος, ο πρωθυπουργός τόνισε εμφατικά την πάγια θέση της Ελλάδας, ότι τα σύνορα δεν αλλάζουν δια της βίας και πως μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις αναφορικά με τα εδάφη της.

