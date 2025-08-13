Τι βλέπει η BoFa Securities στη Metlen – Τιμή στόχος τα 66 ευρώ

• Η Metlen ολοκλήρωσε την εταιρική αναδιάρθρωση και οι μετοχές της διαπραγματεύονται πλέον στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE).

• Έναρξη κάλυψης με σύσταση “ΑΓΟΡΑ”. Τιμή-στόχος: 66,00 EUR

• Κάλυψη και για τη δευτερεύουσα ελληνική εισαγωγή των μετοχών της Plc.

• Αισιόδοξη πρόβλεψη για το αλουμίνιο: στόχος στα $3250/τόνο.

• Η αποτίμηση βασίζεται σε 9x EBITDA και 1x DCF fair value.

Όπως σημειώνει η BoFa Securities θα πρέπει να τύχει προσοχής γιa τη Metlen ότι:

• Προβλέπεται η ένταξη σε δείκτες μετά την εισαγωγή στο LSE, κάτι που θα είναι πιθανός καταλύτης για αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

• Αναμένεται ανάπτυξη όγκου με επέκταση στον κλάδο αλουμίνας μετά τη συνεργασία με Rio Tinto, αλλά και την πορεία με αύξηση ισχύος παραγωγής ρεύματος ανανεώσιμες πηγές.

• Σε σχέση με τα Circular Metals η BoFa Securities εστιάζει στην τεχνολογία ανάκτησης μεταλλικών οξειδίων από δευτερογενείς πηγές.

• στον κλάδο των αμυντικών συστημάτων αναφέρει ότι στόχος είναι EBITDA ~150 εκατ. EUR μέσω δραστηριοτήτων MRO και νέων τεχνολογιών (π.χ. μη επανδρωμένα συστήματα).

• Τέλος αναφέρεται στα πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ για $815 εκατ., με στόχο ανακύκλωση κεφαλαίων σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.