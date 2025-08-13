Close Menu
    Wednesday, August 13

    Τι βλέπει η BoFa Securities στη Metlen – Τιμή στόχος τα 66 ευρώ

    Επιχειρήσεις
    Τι βλέπει η BoFa Securities στη Metlen – Τιμή στόχος τα 66 ευρώ
    Νέα έκθεση για την μετοχή της METLEN από την BoFa Securities περιγράφει τη δυναμική της εταιρείας και δίνει τιμή στόχο μετοχής στα 66 ευρώ.

    #METLEN #BofA #Μυτιληναίος #LSE #Λονδίνο #μετοχή

