evergrande:-Νέα-προσπάθεια-να-πουληθεί-η-κερδοφόρος-μονάδα-διαχείρισης-ακινήτων

Το έργο ανατέθηκε στις UBS Group και Citic Securities.

Οι εκκαθαριστές της China Evergrande Group, της κατασκευαστικής η πτώχευση της οποίας το 2021 πυροδότησε μια πολυετή κρίση χρέους στον κλάδο των ακινήτων, έχουν προσλάβει τραπεζίτες για να πουλήσουν τη μονάδα διαχείρισης ακινήτων, μετά από προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες, μεταδίδει το - επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι εκκαθαριστές που όρισε το δικαστήριο συνεργάζονται με την UBS Group και την Citic Securities για να αναζητήσουν πιθανούς αγοραστές για τη θυγατρική Evergrande Property Services Group, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς οι πληροφορίες είναι ιδιωτικές.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η China Evergrande Group ανακοίνωσε την Τρίτη τη διαγραφή της από το χρηματιστήριο. Οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ενδέχεται να αλλάξουν, πρόσθεσαν οι πηγές. Η Evergrande δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Η UBS και η Citic αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ οι εκκαθαριστές δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι.

Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάχθηκαν έως και 18,8% στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, πριν περιορίσουν μέρος των κερδών.

Η Evergrande Property Services διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για τους πιστωτές και της δίνεται «η υψηλότερη προτεραιότητα», ανέφεραν οι εκκαθαριστές την Τρίτη. Η χρηματιστηριακή της αξία, ύψους 9 δισ. δολ. Χονγκ Κονγκ (1,1 δισ. δολάρια) και τα έσοδα 12,8 δισ. γιουάν (1,8 δισ. δολάρια) από πέρυσι αποτελούν «μια εξαιρετικά σημαντική δυνητική πηγή αξίας», πρόσθεσαν.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων, η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη 1 δισ. γουάν το 2024 και είχε υπό διαχείριση 3.000 έργα.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πώληση αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια. Οι μετοχές της μονάδας έχουν καταρρεύσει περίπου 96% από το υψηλό του 2021 και διαπραγματεύονται ως μετοχή μικρής αξίας («penny stock») εδώ και αρκετά χρόνια. Η εταιρεία ανέφερε ότι η εκκαθάριση της μητρικής China Evergrande Group έχει επιδεινώσει την εικόνα του brand, δυσχεραίνοντας την επέκταση στην αγορά και τη λειτουργία των έργων της.