goldman-sachs:-Απαντά-στην-επίθεση-Τραμπ-και-επιμένει-ότι-το-κύριο-βάρος-των-δασμών-θα-περάσει-στους-καταναλωτές

H Goldman Sachs επιμένει στην άποψή της ότι οι καταναλωτές θα επωμιστούν το κύριο βάρος των δασμών, απαντώντας στη χθεσινή επίθεση του Ντόναλτ Τραμπ στον CEO της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, o οικονομολόγος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Μέρικλ, υποστήριξε την Τετάρτη σε συνέντευξή του στο CNBC ότι η εταιρεία είναι σίγουρη για την έρευνά της, παρά τις αντιρρήσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Εμπιστευόμαστε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης» τόνισε. «Εάν οι πιο πρόσφατοι δασμοί, όπως ο δασμός του Απριλίου, ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο που έχουμε δει με τους πρώτους δασμούς του Φεβρουαρίου, τότε τελικά, μέχρι το φθινόπωρο, εκτιμούμε ότι οι καταναλωτές θα επωμιστούν περίπου τα δύο τρίτα του κόστους».

Η πηγή της οργής του προέδρου ήταν ένα σημείωμα της Goldman, γραμμένο από την οικονομολόγο Elsie Peng, στο οποίο υποστηριζόταν ότι ενώ οι εξαγωγείς και οι επιχειρήσεις μέχρι στιγμής έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών του Τραμπ, το βάρος αυτό θα μεταφερθεί στους καταναλωτές τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει το CNBC.

Στην πραγματικότητα, η Peng έγραψε ότι τα μοντέλα της Goldman δείχνουν ότι οι καταναλωτές θα αναλάβουν περίπου τα δύο τρίτα όλων των δαπανών. Εάν συμβεί αυτό, θα ωθήσει τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, τον κύριο δείκτη πρόβλεψης πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, στο 3,2% μέχρι το τέλος του έτους, εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας. Ο βασικός πληθωρισμός PCE για τον Ιούνιο ήταν στο 2,8%, ενώ η Fed στοχεύει τον πληθωρισμό στο 2%.

Χθες, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, θα πρέπει είτε να αντικαταστήσει τον οικονομολόγο της τράπεζας είτε «απλώς να επικεντρωθεί στο να γίνει DJ».

Η επίθεση του Τραμπ εναντίον του Σόλομον — ο οποίος εργάζεται ως DJ — ήρθε καθώς ο πρόεδρος επαίνεσε αυτό που αποκάλεσε «τεράστια» έσοδα που εισπράττει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση λόγω των δασμολογικών πολιτικών του.

«Οι δασμοί δεν έχουν προκαλέσει πληθωρισμό ή άλλα προβλήματα για την Αμερική, εκτός από τεράστια ποσά ΜΕΤΡΗΤΩΝ που εισρέουν στα ταμεία του Υπουργείου Οικονομικών μας», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Τα έσοδα από δασμούς έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, φτάνοντας σχεδόν τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται, αν και τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές καταναλωτή έχουν επιταχυνθεί ελαφρώς λιγότερο από το αναμενόμενο.

Ο Σόλομον και η Goldman «αρνούνται να δώσουν πίστωση εκεί που οφείλεται», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι «έκαναν μια κακή πρόβλεψη πριν από πολύ καιρό τόσο για τις επιπτώσεις στην αγορά όσο και για τους δασμούς».

«Νομίζω ότι ο Ντέιβιντ θα πρέπει να βγει και να βρει έναν νέο οικονομολόγο ή, ίσως, θα έπρεπε απλώς να επικεντρωθεί στο να είναι DJ και να μην ασχοληθεί με τη διοίκηση ενός μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος», έγραψε ο πρόεδρος.