motor-oil:-Στις-27-Αυγούστου-τα-αποτελέσματα-εξαμήνου

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2025 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2025 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025 στις 17:30 τοπική ώρα.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.athexgroup.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2025.