o-Καλλιάνος-απαντά-στη-Βούλτεψη-για-τους-εθελοντές-πυροσβέστες:-Σε-τόσο-κρίσιμες-στιγμές-τέτοιου-είδους-θεωρίες-πρέπει-να-αποφεύγονται

Στο θέμα των εθελοντών πυροσβεστών αναφέρθηκε ο Γιάννης Καλλιάνος, σε συνέχεια της δήλωσης της Σοφίας Βούλτεψη. Με αφορμή τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα η βουλευτής είπε πως πρέπει να δοθεί μάχη για την αύξηση του αριθμού των εθελοντών, με τον μετεωρολόγο και βουλευτή να σχολιάζει πως διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη.

«Διαφωνώ με την άποψη, η οποία εκφράζεται κατά καιρούς στον δημόσιο διάλογο, ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές οφείλονται πρωτίστως στην έλλειψη εθελοντών και στο ότι η χώρα μας δεν διαθέτει αναλογικά τόσους, όπως άλλα κράτη», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο Γιάννης Καλλιάνος.

«Σε τόσο κρίσιμες στιγμές, καλό είναι τέτοιου είδους συζητήσεις και θεωρίες να αποφεύγονται, όταν σπίτια καίγονται, ζωές απειλούνται και περιουσίες, καλλιέργειες και επαγγελματικοί χώροι καταστρέφονται», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια χαρακτηρίζει «πολύτιμους» τους εποχικούς πυροσβέστες και σημειώνει πως «σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες με τις 100 καθημερινές πυρκαγιές σε πυκνά δάση, θα ήταν ανεκτίμητο να είχαμε περισσότερους στην πρώτη γραμμή».

«Όσο για τους εθελοντές, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν επειδή το επιλέγουν. Κανένας νόμος δεν μπορεί να τους υποχρεώσει να μπουν στη φωτιά. Αποτελούν ανεκτίμητη βοήθεια, αλλά δεν είναι υποκατάστατο της κρατικής επιχειρησιακής δυναμικής. Τώρα που ο κρατικός μηχανισμός δίνει πραγματικά τιτάνια μάχη για να σώσει ό,τι μπορεί, ας δείξουμε όλοι μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και σύνεση στα λόγια και τις πράξεις μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Καλλιάνος.

«Πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών»

Υπενθυμίζεται πως η Σοφία Βούλτεψη δήλωσε: «Πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί στο θέμα των εθελοντών παρά τους νόμους που κατά καιρούς έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις. Η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1.000.000 προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι».

«Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, μόνο 2.500 είναι μόνιμοι», εξήγησε και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πιστεύω πια όπως είναι η κατάσταση ότι πρέπει αντί να φτιάχνουμε νόμους που να λένε για τη στολή, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν γιατί οι εθελοντές θα βοηθούν. Βλέπουμε όπου γίνονται περιπολίες είναι πιο εύκολα τα πράγματα».

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι δεν μπορεί ένα κράτος να στηρίζεται σε εθελοντές, η κ. Βούλτεψη ανταπάντησε δίνοντας ως παράδειγμα την Αμερική.

«Στηρίζεται, στην Αμερική το 75% είναι εθελοντές» κατέληξε.