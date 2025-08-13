UBS: Ράλι η Wall Street με... αστερίσκους: Τεχνητή Νοημοσύνη και δασμοί στο μικροσκόπιο

Παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, τα σύννεφα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και τις εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ αρχίζουν να πυκνώνουν.

Σύμφωνα με την UBS Global Wealth Management, η θετική μακροπρόθεσμη προοπτική για την AI παραμένει ισχυρή, ωστόσο δύο πρόσφατες εξελίξεις έχουν δημιουργήσει ένα πιο μεικτό βραχυπρόθεσμο σκηνικό. Πρώτον, η πιθανότητα επιβολής νέων εξαγωγικών δασμών στις ΗΠΑ για τσιπ AI που εξάγονται στην Κίνα, και δεύτερον, η απογοητευτική παρουσίαση ενός νέου μοντέλου AI από κορυφαία εταιρεία του κλάδου.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για την πορεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, όμως οι πρόσφατες εξελίξεις μας ωθούν σε μια πιο προσεκτική στάση», σημειώνει ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS. «Οι επενδυτές πρέπει να παραμείνουν ισορροπημένοι, διαφοροποιώντας την έκθεσή τους σε ημιαγωγούς, λογισμικό και το διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα να εξετάσουν ευκαιρίες σε εταιρείες που υστερούν στην υιοθέτηση AI».

Ταυτόχρονα, οι πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ επανέρχονται στο προσκήνιο, κυρίως λόγω των σταδιακά αυξανόμενων δασμών. Ο πυρήνας του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), χωρίς τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιούλιο — η μεγαλύτερη μηνιαία άνοδος του έτους. Ωστόσο, η αγορά υποδέχθηκε το στοιχείο αυτό με ψυχραιμία, καθώς ήταν εντός των εκτιμήσεων, και η επιβράδυνση στην αγορά εργασίας δίνει χώρο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να ξεκινήσει νέες μειώσεις επιτοκίων.

«Αναμένουμε πως η Fed θα ξεκινήσει ξανά τις μειώσεις επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, συνολικά κατά 100 μονάδες βάσης», προσθέτει ο Haefele. Στο μεταξύ, η UBS συστήνει τοποθετήσεις σε ομόλογα μεσαίας διάρκειας, υψηλής ποιότητας, για όσους επιδιώκουν σταθερό εισόδημα.

Όπως επισημαίνει και ο Brian Rose, οικονομολόγος της UBS, οι δασμοί φαίνεται να περνούν πλέον καθαρά στις τελικές τιμές των προϊόντων. Μετά τις πρόσφατες αυξήσεις, τα νομικά ποσοστά δασμών φθάνουν πλέον το 18%, γεγονός που ενδέχεται να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις τους επόμενους μήνες.