westwing:-Η-νέα-φίρμα-επίπλων-που-έρχεται-στην-Ελλάδα

Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα διαπιστώθηκε πως οι καταναλωτές είναι έτοιμοι να αγοράσουν ακόμη και καναπέ μέσω e-shop, χωρίς καν να έχουν δει το προϊόν και την αίσθηση αυτού. Τότε ακριβώς – το 2011- ιδρύθηκε η εταιρεία Westwing, η οποία εισέρχεται στην ελληνική αγορά, διεκδικώντας μερίδιο από την διασπασμένη προσφορά επίπλων και οικιακών ειδών.

Η εταιρεία με έδρα το Μόναχο και εισηγμένη στο γερμανικό χρηματιστήριο, έχει ένα ιδιαίτερο μοντέλο ανάπτυξης, που βασίζεται κυρίως στο e-commerce, αναπτύσσει δευτερευόντως εμπορική παρουσία με φυσικά καταστήματα και b2b σχέσεις με επαγγελματίες του κλάδου. Η προσφορά της είναι αφενός συλλογές επίπλων με το δικό της brand name (ήτοι μοντέλο IKEA, Zara κ.ο.κ) αλλά διατηρεί επίσης συνεργασίες με επώνυμες φίρμες (Κartel, George Jensen, Le Creuset κ.α.)

Ήδη αντίστοιχα μοντέλα λειτουργούν στην ελληνική αγορά, όπως η φίρμα Habitat (που υποστηρίζεται πλέον ελλιπώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά διαθέτει εκθεσιακό κατάστημα στην Αθήνα) αλλά και η φίρμα La Redoute ( θυγατρική της Galeries LAFAYETT, με απώτερο μέτοχο τον όμιλο Motier) που επίσης έχει φυσική παρουσία με ένα κατάστημα στη Λ. Κηφισίας.

Η είσοδος της Westwing για online αγορές ήδη προετοιμάζεται μέσω καμπάνιας στα social media και να αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Σεπτέμβριο.

Η εταιρεία έως σήμερα έχει παρουσία σε 18 ευρωπαϊκές αγορές αλλά συνεχίζει να αναπτύσσει το μοντέλο της με στόχο έως το τέλος του 2025 να προσθέσει περίπου 7 νέες αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Για το σύνολο του 2024 η εταιρεία εμφάνισε τζίρο κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν αντιστοιχεί σε απειλή για τους βασικούς της ανταγωνιστές στην ευρωπαϊκή αγορά επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, ωστόσο στο α’ εξάμηνο του 2025 παρουσίασε σημαντική βελτίωση λειτουργικών κερδών και πιστοποίησε τη στρατηγική της για διεθνή επέκταση.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διεθνούς στρατηγικής ανάπτυξής της, η Westwing επεκτάθηκε με επιτυχία σε τρεις νέες αγορές το δεύτερο τρίμηνο του 2025, την Κροατία, τη Φινλανδία και τη Σλοβενία. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για offline λιανική πώληση, η Westwing άνοιξε ένα κατάστημα στο Μόναχο τον Ιούλιο του 2025, καθώς και shop in a shop στο εμβληματικό πολυκατάστημα Printemps στο Παρίσι.