Αναβάθμιση guidance από Carlsberg – Ασθενέστερες πωλήσεις στο β’ τρίμηνο

Ασθενέστερες πωλήσεις στο β’ τρίμηνο λόγω χαμηλότερων όγκων ανακοίνωσε η Carlsberg, αλλά παρ’ όλα αυτά αναβάθμισε το guidance για το 2025.

Η τρίτη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο ανακοίνωσε έσοδα 25,7 δισ. δανικών κορωνών (4 δισ. δολάρια) στο τρίμηνο έως τις 30 Ιουνίου, ελάχιστα χαμηλότερα από την πρόβλεψη των αναλυτών για 26,4 δισ. σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα αναφερόμενα λειτουργικά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο του έτους ανήλθαν εν τω μεταξύ στα 7,23 δισ. δανικές κορώνες, επίσης χαμηλότερα από την πρόβλεψη των 7,35 δισ. δανικών κορωνών. Η οργανική αύξηση του όγκου κατά την περίοδο παρουσίασε βραδύτερη άνοδο κατά 1,7%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Τζέικομπ Αρούμπ – Άντερσεν επικαλέστηκε μια κάμψη στις δαπάνες των καταναλωτών, η οποία, όπως είπε, επηρεάζει την αύξηση του όγκου. «Οι όγκοι δεν κυμαίνονται με τον τρόπο που κινούνταν πριν από μερικά χρόνια», επεσήμανε o CEO στο «Squawk Box Europe» του CNBC.

Παρ’ όλα αυτά, η δανική επιχείρηση αναθεώρηση ανοδικά το guidance για τα κέρδη ολόκληρου του έτους μεταξύ 3% και 5% — από 1% έως 5% προηγουμένως — και διαπίστωσε ενίσχυση των premium και μη αλκοολούχων μπυρών της.