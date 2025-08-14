Απόδοση, ανάπτυξη, προοπτική – όλα σε μία μετοχή

Όταν η επενδυτική στρατηγική βασίζεται στα θεμελιώδη, λίγες εισηγμένες μπορούν να σταθούν δίπλα στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) σε όρους σταθερότητας, κερδοφορίας, κλιμακούμενης υπεραξίας και μελλοντικών προοπτικών.

Με αποτίμηση 1,157 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής 46,15 ευρώ, μιλάμε για έναν εισηγμένο οργανισμό με αρνητικό καθαρό δανεισμό, αυξανόμενα ίδια κεφάλαια και μέρισμα που θα ζήλευαν ακόμη και διεθνείς κολοσσοί του κλάδου του.

Για το 2024 έδωσε ένα υψηλό μέρισμα 1,92 ευρώ ανά μετοχή, που σημειώστε είναι απλώς το “ζέσταμα”. Τα στοιχεία του α’ τριμήνου (+14,6% έσοδα, +23% καθαρά κέρδη) δείχνουν ότι με το παραδοσιακά ισχυρότερο β’ εξάμηνο λόγω τουρισμού και κρουαζιέρας, τα καθαρά κέρδη μπορούν για το 2025 να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Με payout ratio 55%, αυτό σημαίνει μέρισμα κοντά στα 2,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε μια διψήφια αύξηση της τάξης του +14,6%.

Προσέξτε τώρα τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας (2020–2024) που αποτυπώνουν μια απίστευτη ανοδική πορεία. Ο κύκλος εργασιών από 132,9 εκατ. ευρώ το 2020 έφτασε στα σε 230,9 εκατ. ευρώ το 2024 δίνοντας μια άνοδο +73,8%. Τα EBITDA από 58 εκατ. ευρώ έχουν σκαρφαλώσει στα 129,5 εκατ. ευρώ ή άνοδο +123%. Το μέρισμα ανά μετοχή από 0,40 ευρώ έχει γίνει πλέον απλόχερο στα 1,92 ευρώ. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του +380%. Ο δε καθαρός δανεισμός από 5,7 εκατ. ευρώ έχει γυρίσει αρνητικός στα -116 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη για τον επενδυτή. Ο ΟΛΠ δεν τρέχει νυχθημερόν για να ξεπληρώσει χρέη, αλλά για να μοιράσει πλούτο στους μετόχους και να επενδύσει στρατηγικά στην ανάπτυξή του.

Ο επενδυτής καταλαβαίνει επίσης ότι το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι μόνο ένας συνηθισμένος διαμετακομιστικός κόμβος. Είναι η “πύλη” της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το βασικό hub της Μεσογείου για την COSCO και τη διεθνή κρουαζιέρα. Τα τελευταία δε νέα έργα που πραγματοποιεί επενδύοντας ο ΟΛΠ ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτόν τον ρόλο. Όπως για παράδειγμα οι νέες κρίσιμες λιμενικές υποδομές, το νέο terminal κρουαζιέρας η προμήθεια 24 “πράσινων” λεωφορείων και η αναβάθμιση επιβατικών και εμπορευματικών υποδομών που ανεβάζουν τα στάνταρ τόσο για τον τουρισμό όσο και για το εμπόριο. Αυτές οι επενδύσεις αυξάνουν σημαντικά την εμπορική αξία του ΟΛΠ, ενισχύουν την κερδοφορία και “κλειδώνουν” ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για δεκαετίες.

Πάμε τώρα στο ζουμί της αποτίμησης του ΟΛΠ, που παρά την τελευταία άνοδο είναι ακόμα φθηνός.

Αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά, οι μεγάλοι διαχειριστές λιμένων διαπραγματεύονται με P/E σημαντικά υψηλότερα από αυτά του ΟΛΠ. Για παράδειγμα ο DP World, παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο, εμφανίζει ένα P/E 16x με 22x. Να δηλωθεί επίσης εδώ ότι ο μέσος όρος του κλάδου προ πανδημίας κινούνταν γύρω στο 20x.

Ο ΟΛΠ σήμερα αποτιμάται με ένα P/E 13,2x. Δηλαδή, η αγορά τον έχει χωρίς κανένα λόγο με μια έκπτωση 20%- 35% σε σχέση με τα διεθνή benchmarks, παρότι:

1. Έχει μηδενικό δανεισμό, κάτι σπάνιο στον κλάδο,

2. Διατηρεί σταθερά αυξανόμενα ίδια κεφάλαια (από 249 εκατ. σε 409 εκατ. ευρώ σε 4 χρόνια)

3. Μοιράζει μερισματικές αποδόσεις άνω του 4% με προοπτική αύξησης και

4. Επενδύει σε υποδομές που αυξάνουν την παραγωγική του δυναμικότητα και το περιβαλλοντικό του προφίλ.

Θα έλεγα λοιπόν ότι με βάση μια δίκαιη αποτίμηση P/E ≈ 15x και συντηρητικά εκτιμώμενα καθαρά κέρδη για 2025 τα 100 εκατ. ευρώ, η κεφαλαιοποίηση θα έπρεπε να είναι γύρω στα 1,5 δισ. ευρώ που αναλογεί σε τιμή μετοχής στα 60 ευρώ. Αυτό δίνει ένα +30% περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Και μιλάμε για το μέτριο σενάριο.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη για το 2025 τα σενάρια στο που μπορεί να φτάσει η τιμή της μετοχής είναι τρία:

Πρώτον το χειρότερο σενάριο να παραμείνει με ένα P/E ≈ 13x το οποίο όμως λόγω της αύξησης των κερδών δίνει μια αποτίμηση 1,3 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής στα 52 ευρώ ή ένα +14% από τη τωρινή τιμή που έχει στο ταμπλό.

Δεύτερον το μέτριο σενάριο που ανέφερα του P/E 15x, κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής 60 ευρώ ή ένα +30% και

Τρίτον το οριακά αισιόδοξο σενάριο που δίνει P/E 20x , κεφαλαιοποίηση στα 2 δισ. ευρώ και τιμή μετοχής στα 80 ευρώ ανά μετοχή ή ένα +75% (!).

Ποιο είναι το “πακέτο” για τον επενδυτή;

* Σταθερή αύξηση κερδών και μερίσματος.

* Μηδενικό ρίσκο χρέους.

* Ισχυρά περιουσιακά στοιχεία σε στρατηγική τοποθεσία.

* Επενδυτικό αναπτυξιακό πλάνο που ήδη υλοποιείται με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Τέλος, θετική είναι και η διαγραμματική ανάλυση της μετοχής, καθώς φαίνεται να συγκεντρώνει δυνάμεις για να εκτονωθεί ανοδικά διαλύοντας το τριγωνικό σχηματισμό “T”. Διάσπαση η οποία σύμφωνα με το ύψος του pattern θα δώσει τιμή στόχο τα 55,4 ευρώ ή ένα +20%.

Γενικά από όποια πλευρά και να το κοιτάξεις η τρέχουσα αποτίμηση του ΟΛΠ αφήνει γενναίο περιθώριο ανόδου.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

August 14, 2025