Απώλειες-στα-περισσότερα-χρηματιστήρια-της-Ασίας

Πτώση κατεγράφη την Πέμπτη (14/8) στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ τον επόμενο μήνα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις αυστραλιανές αγορές, μετά τη μείωση του ποσοστού ανεργίας της χώρας στο 4,2% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε πώση 1,24% στις 42.736,82 μονάδες.

Παράλληλα, ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,01% στις 3.224,02 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq παρέμεινε αμετάβλητος, και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διαμορφώθηκε 0,39% χαμηλότερα στις 25.520,76 μονάδες.

Ο Shanghai έχασε 0,16% στις 3.677,64 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κέρδισε κατά 0,13% στις 24.651,75 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κέρδισε 0,50% στις 8.870,90 μονάδες.