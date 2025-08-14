Close Menu
    Οικονομία
    Ετήσια μείωση 4,7% για τον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

    Ετήσια μείωση 4,7% παρουσίασε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούνιο.

    Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,7%, τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, οφείλεται:

    1. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,6%
    2. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης

    Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Μαΐου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,7% έναντι αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

    Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 – Ιουνίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 6,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

