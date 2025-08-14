Η ΕΕ και οι ΗΠΑ πιο κοντά στην ολοκλήρωση της εμπορικής συμφωνίας – Στην Κομισιόν το έγγραφο με τις προτάσεις των Αμερικανών

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πολυαναμενόμενη κοινή δήλωση που στηρίζει τη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Ιουλίου, επιβεβαίωσε την Πέμπτη η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ.

«Είμαι τώρα στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι έχουμε λάβει ένα κείμενο από τις ΗΠΑ με τις προτάσεις τους για — ας πούμε — την προσέγγιση προς την τελική διαμόρφωση του εγγράφου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου Όλοφ Γκιλ. «Θα το εξετάσουμε τώρα»

Τι συμφώνησαν ΕΕ – ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τον τερματισμό της εμπορικής διαμάχης μεταξύ των δύο πλευρών πριν από περισσότερο από δύο εβδομάδες, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκαν στη Σκωτία.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι:

Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 15% σε ευρωπαϊκά προϊόντα,

Η ΕΕ θα αγοράσει ενεργειακά προϊόντα των ΗΠΑ αξίας 750 δισ. ευρώ,

Η ΕΕ θα επενδύσει επιπλέον 600 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ έως το τέλος της θητείας του Τραμπ.

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν

Ωστόσο, έκτοτε οι δύο πλευρές προβαίνουν σε αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με το περιεχόμενο και την έκταση της συμφωνίας.

Η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα είναι νομικά δεσμευτική, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα καθορίσει τις τεχνικές λεπτομέρειες και θα περιλαμβάνει τη λίστα των προϊόντων που θα εξαιρεθούν από τους δασμούς.

Ο Γκιλ απέφυγε να σχολιάσει πότε ενδέχεται να ολοκληρωθεί το κείμενο, δηλώνοντας:

«Η ταχύτητα με την οποία αυτό θα συμβεί εξαρτάται από τη σοβαρή εμπλοκή και των δύο πλευρών. Από τη δική μας πλευρά, μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι θα συμμετάσχουμε πλήρως και με πλήρη συγκέντρωση».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει περαιτέρω τεχνική και πολιτική συνεργασία, με την ΕΕ να αναμένεται να καταθέσει τις δικές της προτάσεις.

«Θα το πηγαίνουμε μπρος-πίσω, σαν πινγκ-πονγκ, μέχρι να καταλήξουμε σε τελικό κείμενο, και ελπίζω να το πετύχουμε σύντομα».

Ορισμένοι Ευρωπαίοι βιομήχανοι έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της συμφωνίας — με την αυτοκινητοβιομηχανία να είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, καθώς ο δασμός δεν έχει μειωθεί ακόμη στο 15% και παραμένει στο 27,5%.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανέλαβε την Πέμπτη ότι δεν ανησυχεί για το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη υπογράψει την εκτελεστική εντολή για τις εισαγωγές αυτοκινήτων, δηλώνοντας:

«Οι ΗΠΑ έχουν αναλάβει πολιτικές δεσμεύσεις απέναντί μας και ανυπομονούμε να τις δούμε να υλοποιούνται».

Με πληροφορίες από Euronews