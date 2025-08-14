Ινδία-και-Κίνα-προσπαθούν-να-βελτιώσουν-τις-σχέσεις-τους-λόγω-της-απρόβλεπτης-στάσης-του-Τραμπ

Από τις συνομιλίες για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων έως μια σειρά από διμερείς επισκέψεις υψηλού επιπέδου, οι μακροχρόνιοι αντίπαλοι Κίνα και Ινδία ενισχύουν αθόρυβα και προσεκτικά τους δεσμούς τους με φόντο την απρόβλεπτη προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και προς τις δύο χώρες.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι έχει προγραμματίσει να επισκεφθεί το Νέο Δελχί την επόμενη εβδομάδα για συνομιλίες με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ινδίας Ατζίτ Ντοβάλ σχετικά με τα αμφισβητούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια, τη δεύτερη τέτοια συνάντηση από μια θανατηφόρα σύγκρουση το 2020 μεταξύ ινδικών και κινεζικών στρατευμάτων, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Συνάντηση Μόντι – Τζινπίνγκ

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι πρόκειται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα, όταν θα ταξιδέψει στην Κίνα – την πρώτη του επίσκεψη εδώ και επτά χρόνια – για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, ενός περιφερειακού μπλοκ ασφαλείας.

Οι επαφές έρχονται μετά από μια πενταετή αντιπαράθεση μεταξύ Ινδίας και Κίνας μετά από μια συμφωνία τον περασμένο Οκτώβριο για την περιπολία των συνόρων τους στα Ιμαλάια, η οποία μείωσε την πίεση στις διμερείς σχέσεις που είχε βλάψει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τα αεροπορικά ταξίδια.

Οι σχέσεις ενισχύθηκαν περαιτέρω τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω νέων εντάσεων στις σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ μετά από δεκαετίες προόδου, ανέφεραν οι αναλυτές, καθώς ο Τραμπ επέβαλε δασμό 50% στις ινδικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες – ένα από τα υψηλότερα επίπεδα μεταξύ των στρατηγικών εταίρων της Ουάσινγκτον.

Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα παρέτειναν αυτή την εβδομάδα μια δασμολογική εκεχειρία για άλλες 90 ημέρες, αποτρέποντας τους τριψήφιους δασμούς στα αγαθά η μία της άλλης.

Απευθείας πτήσεις και διασυνοριακό εμπόριο

Η Κίνα και η Ινδία έχουν ήδη συμφωνήσει να επαναλάβουν τις απευθείας πτήσεις που έχουν ανασταλεί από το 2020 και συζητούν την άρση των εμπορικών φραγμών, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης του συνοριακού εμπορίου σε τρία σημεία διέλευσης των Ιμαλαΐων.

Ενώ το συνοριακό εμπόριο αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος του διμερούς εμπορίου ύψους 127,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκε το τελευταίο οικονομικό έτος, η αναβίωσή του θεωρείται ως ένα συμβολικό βήμα προς την ομαλοποίηση των οικονομικών δεσμών.

«Έχουμε παραμείνει σε επαφή με την κινεζική πλευρά για να διευκολύνουμε την επανέναρξη του συνοριακού εμπορίου μέσω όλων των καθορισμένων εμπορικών σημείων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ράντχιρ Τζαϊσβάλ, σε τακτική συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Χαλάρωση επενδυτικών κανόνων

Το Πεκίνο δήλωσε στο Reuters ότι είναι επίσης έτοιμο να επαναλάβει το διασυνοριακό εμπόριο, το οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιζε «σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων κατά μήκος των συνόρων και στην ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ των δύο λαών».

Εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι το Πεκίνο βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με το Νέο Δελχί για να «πιέσει για την επανέναρξη των απευθείας πτήσεων το συντομότερο δυνατό».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Εν τω μεταξύ, η κυβερνητική δεξαμενή σκέψης της Ινδίας πρότεινε τη χαλάρωση των επενδυτικών κανόνων που ουσιαστικά απαιτούν πρόσθετο έλεγχο για τις κινεζικές εταιρείες – ένα ακόμη σημάδι μιας πιθανής μετατόπισης στην οικονομική δέσμευση.

- Reuters