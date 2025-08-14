«Καλώς ήρθε η ρουπία» – Νέες «αφίξεις» στην χώρα

Σημαντικές αλλαγές με μετατόπιση από το all inclusive έπειτα από 30 χρόνια σε εμπειρίεςέξω από τα συνηθισμένα, κάτι που μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα, διαπιστώνει η τουριστική αγορά.

Οι σημερινοί τουρίστες, αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, διαφέρουν αισθητά από τους παλαιότερους, που περιόριζαν την εμπειρία σε φωτογραφίσεις γνωστών αξιοθέατων. Οι νέοι αναζητούν αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινωνίες και εμπειρίες που ξεφεύγουν από το οπτικό, αφού έχουν ήδη ταξιδέψει πολύ από την παιδική τους ηλικία.

Αυτή η μετατόπιση στις ταξιδιωτικές συμπεριφορές επιβεβαιώνεται και από την έρευνα της McKinsey, η οποία το 2023 κατέγραψε απόψεις 5.000 ταξιδιωτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Κίνα και ΗΑΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 52% των Gen Ζ ταξιδιωτών είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε εμπειρίες, ενώ μόνο το 29% των baby boomers έχει την ίδια πρόθεση.

Η McKinsey καταλήγει ότι το παραδοσιακό τουριστικό προϊόν είναι πλέον ξεπερασμένο, αφού η ζήτηση στρέφεται σε εμπειρίες που ευθυγραμμίζονται με τις προσωπικές αφηγήσεις και προτεραιότητες των επισκεπτών.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η εξέλιξη της γεωγραφικής προέλευσης τουριστών.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο του ΟΗΕ, το 2024 καταγράφηκαν 1,4 δισ. διεθνείς τουριστικές αφίξεις, αυξημένες κατά 11% από το 2023. Για το 2025, προβλέπεται περαιτέρω αύξηση της τάξης του 3%-5%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό ο ελληνικός τουρισμός φέτος διεκδίκησε και πέτυχε σ’ έναν βαθμό, πέραν των παραδοσιακών χωρών, την προτίμηση νέων χωρών.

Στόχος, νέες αναδυόμενες αγορές

Πλέον με στόχο η Ελλάδα να ανέβει δυναμικά στις προτιμήσεις νέων χωρών το υπουργείο Τουρισμού επενδύει σε νέες αναδυόμενες αγορές προκειμένου να πετύχει το στοίχημα της προσέλκυσης πελατών υψηλής οικονομικής στάθμης.

Όπως είχε επισημάνει σε δηλώσεις της η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, δίδεται προτεραιότητα στις αγορές της Ασίας όπως η Ινδία, η Νότια Κορέα, η Κίνα, αλλά και αγορές όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με μελέτη του INΣΕΤΕ, στο top15 βρίσκεται η Ελλάδα σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, ενώ μεγάλη άνοδος καταγράφεται στην Ινδία.

Οι χώρες αυτές εισφέρουν περίπου το 11% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού.

Υψηλή δημοφιλία στην Ινδία

Η Ελλάδα, περιμένει έσοδα από την ρουπία (εθνικό νόμισμα της Ινδίας) καθώς μεγάλη είναι η άνοδος της δημοφιλίας της Ελλάδας που σημειώνεται στην ινδική αγορά, όπου για πρώτη φορά είναι δημοφιλέστερη απ’ ό,τι στην Κίνα. Έχει δε ενδιαφέρον το γεγονός ότι για την αγορά της Ινδίας η Ελλάδα ανέβηκε στις προτιμήσεις 13 θέσεις σε σχέση με το 2024: από την 39η στην 26η θέση.

Ώθηση αναμένεται να δώσει και η Aegean Airlines, η οποία ξεκινά από την άνοιξη του 2026 απευθείας πτήσεις προς Ινδία. Με μια στρατηγική επένδυση

απόκτησης δύο Airbus A321XLR, η Aegean Airlines, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον βασικό αερομεταφορέα σύνδεσης της Ελλάδας με την αναπτυσσόμενη αγορά της Ινδίας.

Από τον Μάρτιο του 2026, η εταιρεία θα ξεκινήσει πέντε εβδομαδιαίες απευθείας πτήσεις προς Νέο Δελχί, ενώ από τον Μάιο του ίδιου έτους θα προστεθούν τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς Μουμπάι.

Με εκτιμώμενη πληρότητα κοντά στο 80%, η Aegean αναμένεται να πραγματοποιήσει πάνω από 650 πτήσεις μετ’ επιστροφής (round trip) μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας το 2026, μεταφέροντας περισσότερους από 76.000 επιβάτες.

Εν τω μεταξύ σημαντική αύξηση καταγράφεται στις τουριστικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με τις αφίξεις το 2024 να ξεπερνούν το 1,2 εκατ. και τις εκτιμήσεις για το 2025 να προβλέπουν νέο ρεκόρ.

Βεβαίως, προς τούτο καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η θεσμοθέτηση της «visa express at the gate» για τους Τούρκους.

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης θεωρήσεων, το οποίο επιτρέπει την παραμονή για επτά ημέρες, εφαρμόζεται από το 2024 σε δέκα νησιά, μεταξύ των οποίων η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Ρόδος και η Κως, ενώ ο αριθμός τους προγραμματίζεται να αυξηθεί σε δώδεκα.