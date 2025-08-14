Κεντάκι:-33χρονη-έκανε-δημόσια-έκκληση-να-βρεθεί-ο-10χρονος-γιος-της-ενώ-τον-είχε-θάψει-η-ίδια

Στη σύλληψη της 33χρονης Φελίσια Γκρος για ανθρωποκτονία του 10χρονου γιου της τον οποίο, όπως προέκυψε, είχε θάψει η ίδια σε ρηχό τάφο σε αγροτική περιοχή προχώρησαν οι αρχές του Κεντάκι.

Το ανατριχιαστικό είναι ότι από την ημέρα της εξαφάνισης του 10χρονου, η 33χρονη μητέρα έκανε δημόσιες εκκλήσεις για τον εντοπισμό του δίνοντας μέχρι και ιδιόχειρο σημείωμα για παροχή βοήθεια.

Η σορός του μικρού Τζέιντεν εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή κομητείας του Κεντάκι το απόγευμα της Τρίτης, έξι ημέρες μετά την αναφορά της εξαφάνισής του.

Ο άτυχος 10χρονος που βρέθηκε θααμμένος σε δασώδη έκταση στο Κεντάκι

Η 33χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία, κακοποίηση πτώματος, παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων και ψευδή αναφορά περιστατικού.

Στην επιστολή που είχε δώσει στη δημοσιότητα η Γκρος έγραφε: «Αγαπάμε τον Τζέιντεν και τον θέλουμε ασφαλή στο σπίτι μας. Παρακαλώ, αν κάποιος δει τον γιο μου Τζέιντεν Σπάισερ , να το αναφέρει στο αστυνομικό τμήμα του Τζάκσον. Σας ευχαριστούμε, τον αγαπάμε πολύ. Κάντε το σωστό, καλέστε την αστυνομία. Προσευχηθείτε για εμάς και τον γιο μου. Σας ευχαριστούμε».

H επιστολή που έδωσε η 33χρονη μητέρα για τη δήθεν εξαφάνιση του γιου της

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία αρχικά ενημερώθηκε ότι ο 10χρονος πήγε για ύπνο το βράδυ της της 5ης Αυγούστου, αλλά δεν βρέθηκε το επόμενο πρωί.

Μετά τη σύλληψή της, η 33χρονη μητέρα του ισχυρίστηκε ότι ο μικρός πέθανε από υπερβολική δόση υπνωτικών φαρμάκων που του έδωσε και ότι τον έθαψε σε ένα πλαστικό κουτί σε κατάσταση πανικού. Φέρεται, μάλιστα, να έδωσε οδηγίες στα αδέλφια του Τζέιντεν για το τι να πουν όταν θα τους ανακρίνει η αστυνομία

Μετά την ανακάλυψη της σορού του 10χρονου μετά από πληροφορία που έλαβαν οι αρχές το βράδυ της Δευτέρας, το πτώμα εστάλη στο Ιατροδικαστικό Γραφείο της πολιτείας στο Φράνκφορτ για νεκροψία-νεκροτομή.