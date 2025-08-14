Κρι Κρι: Καταβολή μερίσματος χρήσης 2024 συνολικής αξίας €13,2 εκατ. – Στις 21 Αυγούστου η αποκοπή

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «ΚΡΙ-ΚΡΙ Βιομηχανία Γάλακτος Α.Β.Ε.Ε.» με αρ. ΓΕΜΗ 113772252000 [η «Εταιρεία»] γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στη 01.07.2025 αποφάσισε, στο πλαίσιο του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2024 συνολικού ποσού 13.226.054,40 ευρώ ή 0,40 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό μέρισμα). Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,4007171917 ευρώ ανά μετοχή , προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 59.179 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 21 Αυγούστου 2025 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4172/2013, (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης φόρου για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό πληρωτέο μέρισμα 0,3806813321 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) κατά την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί, την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε», ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Η είσπραξη του μερίσματος, είναι δυνατή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, ενώ μετά την παρέλευση της πενταετίας τα σχετικά ποσά παραγράφονται και περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.