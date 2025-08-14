Οι ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο της Ευρώπης: Η Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές – στόχους

Η Deutsche Bank εκφράζει εκ νέου την εμπιστοσύνη της προς τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους.
Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεσή της, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025 ξεπέρασαν για άλλη μια φορά τις προβλέψεις, με επιδόσεις που βελτιώθηκαν σε σχέση με το ήδη θετικό πρώτο τρίμηνο.
Η γερμανική τράπεζα αναμένει σταθερή πιστωτική επέκταση, ισχυρά έσοδα από προμήθειες και βελτιωμένες εκτιμήσεις για το κόστος κινδύνου. Επισημαίνει ότι αυτοί οι παράγοντες διατηρούν τις ελληνικές τράπεζες στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών επιδόσεων, σε βαθμό που η πραγματική τους αξία δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στις τιμές των μετοχών.
Διψήφια ανάπτυξη
Η Deutsche Bank μιλά για «νέα κανονικότητα» με ανάπτυξη άνω του 10% σε ετήσια βάση. Παρά την πίεση στα καθαρά έσοδα από τόκους λόγω της μείωσης των επιτοκίων, εκτιμά ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί ταχύτερα από το αναμενόμενο, χάρη:
- στη σταδιακή εξασθένηση του κόστους ανατιμολόγησης δανείων,
- στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης,
- στα κέρδη από τα χαρτοφυλάκια τίτλων
- και –κυρίως– στην άνοδο του όγκου χορηγήσεων.
Μόνο στο β’ τρίμηνο, η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε το 10%, φτάνοντας περίπου το 15% για Alpha Bank και Πειραιώς. Η τράπεζα προβλέπει ότι ο ρυθμός αυτός θα παραμείνει σε υψηλά μονοψήφια ποσοστά για τα επόμενα τρία χρόνια. Από το β’ εξάμηνο του 2025, μάλιστα, αναμένει σταδιακή ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, με σημαντική άνοδο το 2026 και ακόμη μεγαλύτερη το 2027.
Πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών
Οι ελληνικές τράπεζες συνδυάζουν ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη με ελκυστικές αποτιμήσεις:
P/E 8-10 φορές και P/TBV 1,0x-1,3x για απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 12-14%.
Αυτό, σύμφωνα με την Deutsche Bank, τις καθιστά από τις καλύτερα τοποθετημένες στην Ευρώπη για πιθανή νέα ανατίμηση. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζει ότι μέρος αυτής της προοπτικής έχει ήδη ενσωματωθεί στις μετοχές.
Οι συστάσεις της Deutsche Bank
- Εθνική Τράπεζα: Υποβάθμιση σε «Hold», τιμή στόχος €13,40 (από €11,85)
- Eurobank: «Buy», τιμή στόχος €3,85 (από €3,60)
- Alpha Bank: «Buy», τιμή στόχος €3,85 (από €3,35)
- Τράπεζα Πειραιώς: «Buy», τιμή στόχος €7,70 (από €6,65)
- Τράπεζα Κύπρου: «Buy», τιμή στόχος €8,70 (από €7,35)
