Οι ελληνικές τράπεζες στο επίκεντρο της Ευρώπης: Η Deutsche Bank αυξάνει τις τιμές – στόχους

Η Deutsche Bank εκφράζει εκ νέου την εμπιστοσύνη της προς τις ελληνικές συστημικές τράπεζες και την Τράπεζα Κύπρου, αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεσή της, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025 ξεπέρασαν για άλλη μια φορά τις προβλέψεις, με επιδόσεις που βελτιώθηκαν σε σχέση με το ήδη θετικό πρώτο τρίμηνο.

Η γερμανική τράπεζα αναμένει σταθερή πιστωτική επέκταση, ισχυρά έσοδα από προμήθειες και βελτιωμένες εκτιμήσεις για το κόστος κινδύνου. Επισημαίνει ότι αυτοί οι παράγοντες διατηρούν τις ελληνικές τράπεζες στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών επιδόσεων, σε βαθμό που η πραγματική τους αξία δεν έχει ακόμη αντικατοπτριστεί πλήρως στις τιμές των μετοχών.