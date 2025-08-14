Οι-επιδόσεις-της-Κωτσόβολος-στο-οκτάμηνο-του-2024-υπό-τον-έλεγχο-της-ΔΕΗ

Τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τις 615.000 ευρώ ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το οκτάμηνο του 2024 για την Κωτσόβολος που πέρασε στον όμιλο της ΔΕΗ καθώς διατήρησε τη δυναμική στις πωλήσεις.

Ειδικότερα, μεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών της χώρας πέτυχε πωλήσεις 510 εκατ. ευρώ για την περίοδο αναφοράς του οκτάμηνου Μαΐου-Δεκεμβρίου του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τις 615.000 ευρώ ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

Ο τζίρος των καταστημάτων έφτασε τα 365,9 εκατ. ευρώ ενώ οι διαδικτυακές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 37,3 εκατ. ευρώ. Το δίκτυο franchise και το call center απέφεραν έσοδα 21,6 εκατ. ευρώ και 25,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 αριθμούσε 97 καταστήματα από τα οποία 83 είναι εταιρικά καταστήματα λιανικής πώλησης και 14 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης.

Οι επιδόσεις δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες με την προηγούμενη δωδεκάμηνη χρήση (01/05/2023-30/04/2024), καθώς αποφασίστηκε η μεταβολή του χρόνου πλήρους χρήσης από τη στιγμή που βρέθηκε στην κατοχή της ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται πως η ΔΕΗ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Κωτσόβολος (νυν Next Gen Retail Services Μονοπρόσωπη ΑΕ) τον Απρίλιο του 2024 από τη βρετανική Currys (πρώην Dixons) που κατείχε την αλυσίδα για 20 περίπου χρόνια.